شباب بلوزداد يقتنص فوزا ثمينا على الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقتنص شباب رياضي بلوزداد فوزا ثمينا بنتيجة 2/0 على الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

وجاء هدف شباب رياضي بلوزداد في الدقيقة 35 من زكرياء دراوي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز أمير سعيود تقدم شباب بلوزداد بالهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في تونس.

ويلعب الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في وقت لاحق.

وفي باقي المباريات فاز كايزرشيفس الجنوب أفريقي 4/0 على سيمبا التنزاني، وتعادل مولودية الجزائر 1/1 مع الوداد البيضاوي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر إقامة المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو في المغرب.