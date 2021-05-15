المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب.

وتقرر أن يستضيف المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي إقامة المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.

أما نهائي كأس الكونفدرالية فسيقام في مدينة كوتونو في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ووصلت البطولة إلى دور ربع النهائي، حيث تعادل مولودية الجزائر مع الوداد البيضاوي 1/1 في الذهاب، ويلعب الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز، وشباب بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي، وكايزر شيفس الجنوب أفريقي مع سيمبا التنزاني.

وأقيم نهائي نسخة العام الماضي في مصر حيث شهد فوز الأهلي 2/1 على الزمالك

وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة بطولة أمم أفريقيا عام 2023 (تحت 20 سنة) في مصر.