التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الأهلي المصري اختبارا صعبا أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، في ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي وصن داونز:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، في ملعب السلام بصافرة الحكم ماغيتي نداي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق علي محمد علي.

استاد الأهلي we السلام 🏟

التدريب الرئيسي لفريقنا قبل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 🦅💪🔥

🔴|#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/5ZHdfvyrTL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 14, 2021

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي حامل اللقب بعدما أقصى سونيديب بطل النيجر بالفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0 والتغلب في القاهرة بنتيجة 4-0 في دور الـ 32، ثم حل وصيفا بالمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.

وبدأ الأهلي مشوار المجموعة بالفوز على المريخ السوداني بالقاهرة بنتيجة 3-0، ثم خسر أمام سيمبا في تنزانيا بنتيجة 1-0، وتعادل مع فيتا كلوب الكونغولي 2-2 بالقاهرة، وفاز على فيتا كلوب بالكونغو بنتيجة 3-0، وتعادل مع المريخ بالسودان بنتيجة 2-2، ثم فاز على سيمبا بالقاهرة بنتيجة 1-0.

وخاض الأهلي 8 مباريات وسجل 16 هدفا، واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف الفريق محمد شريف برصيد 3 أهداف.

وصعد صن داونز بعد الفوز في دور الـ 32 على جوانينغ غالاكسي البوتسواني بنتيجة 2-0 في بوتسوانا و3-1 في جنوب أفريقيا، ثم تصدر المجموعة الثانية.

وفاز صن داونز على الهلال السوداني بجنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، ثم تغلب على شباب بلوزداد الجزائري في تنزانيا بنتيجة 5-1، وفاز على مازيمبي بالكونغو بنتيجة 2-1، وتغلب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الهلال بالسودان دون أهداف، وخسر أمام بلوزداد بنتيجة 2-0.

وخاض صن داونز 8 مباريات، وسجل الفريق 15 هدفا واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف الفريق الثنائي بيتر شالوليلي وكيرميت إيراسموس برصيد 3 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة، تفوق الأهلي في 4 مواجهات وتعادلا 3 مرات، وفاز صن داونز مرة وحيدة.

وكان الموعد الأول في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، وتعادلا في جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1 وسجل الزامبي جيفت كامبامبا لصن داونز، وأحرز سيد عبدالحفيظ للأهلي، ثم فاز الأحمر بالقاهرة بهاتريك خالد بيبو.

وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2007، وتعادلا في جنوب أفريقيا 2-2 وسجل للأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو وأحرز لصن داونز أوسكار نتواغاي وخوسيه تورلابا، ثم فاز الأهلي بالقاهرة بثنائية شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

وكانت المفاجأة في ربع نهائي دوري الأبطال 2019 بفوز تاريخي لصن داونز على الأهلي بنتيجة 5-0 في جنوب أفريقيا، سجلها تيمبا زواني وواين آريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وباكاماني ماهلامبي، ثم فاز الأهلي بالإسكندرية بهدف وليد أزارو.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي النسخة الماضية، وفاز الأهلي بالقاهرة بثنائية علي معلول وجونيور أجايي، وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدف لكل منهما، وأحرز ليوبانغ مابوي في مرماه وسجل سيرينو لصن داونز.

🚨𝔾 𝔸 𝕄 𝔼 𝔻 𝔸 𝕐🚨 🆚 Al Ahly SC

⏰ 21H00

🏟️ Al Salam Stadium

💻 Mamelodi Sundowns Facebook Page #Sundowns #TotalCAFCL pic.twitter.com/i3VQvT9fGh — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 15, 2021

الأهلي.. ومهمة موسيماني

يخوض الأهلي مواجهة الليلة باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى جنوب أفريقيا، وخاصة أن الأجواء في بريتوريا ستكون صعبة على الفريق الأحمر.

ويعاني الأهلي غيابات مهمة على رأسها التونسي علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير وأكرم توفيق بسبب الإصابة، بينما تحيط الشكوك بمشاركة صلاح محسن بعد تعرضه لنزلة برد.

وستكون هذه المواجهة خاصة لمدرب الأهلي بيتسو موسيماني، أحد أكبر مدربي جنوب أفريقيا، والذي قاد صن داونز لمدة 8 أعوام وحقق نجاحات مميزة، على رأسها التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2016.

وأبدى بيتسو موسيماني تفاؤله قبل هذه المواجهة، مؤكدا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الأهلي يجيد في اللقاءات الكبرى ويقدم أفضل ما لديه، سواء محليا أمام الزمالك أو قاريا أو ببطولة العالم للأندية.

وأشار إلى أن التأهل كوصيف لا يقلل من قدرات الأهلي الذي صعد كوصيف في النسخة الماضية وحصد اللقب، موضحا أن هدفه تحقيق نتيجة طيبة في القاهرة قبل السفر لجنوب أفريقيا.

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع رامي ربيعة والمغربي بدر بانون، ويمينا محمد هاني ويسارا أيمن أشرف.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره عمرو السولية، وأمامهما صانع الألعاب محمد مجدي ”أفشة“، وعلى الأطراف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف.

أسلحة صن داونز

يعيش صن داونز موسما مميزا مع مديره الفني مانغوبا مانجيثي الذي تولى المهمة خلفا لموسيماني، وهو أحد مساعديه السابقين بجانب رولاني موكوينا.

ولم يخسر صن داونز سوى مرة وحيدة بالدوري الجنوب أفريقي الذي يتصدره بخلاف أنه خسر مرة وحيدة بدوري الأبطال أمام شباب بلوزداد.

وقال مانجيثي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الأهلي كتاب مفتوح بالنسبة لفريقه، خاصة أنها المواجهة الثالثة على التوالي في ربع نهائي دوري الأبطال، بخلاف وجود موسيماني وهو مدرب صن داونز لسنوات.

وأشار إلى أن الأهلي نادي القرن في أفريقيا، ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أنه يملك عدة عناصر لعب مهمة سيسعى لإيقافها.

ويعتمد صن داونز على تشكيلته التي تضم الحارس دينيس أونيانغو وأمامه رباعي خط الدفاع موسى ليبوسا وريكاردو ناسيمينتو أو روشيني دي روك وتابيلو مورينا وليلي لاكاي.

ويقود خط الوسط ريفالدو كوتيزي وليوبانغ مابوي وهلومفو كيكانا، مع ثلاثي الهجوم جاستون سيرينو وتيمبا زواني وبيتر شالوليلي.

وقال محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي، لـ“إرم نيوز“، إن صن داونز منافس قوي ولديه خبرات والعديد من العناصر القادرة على إزعاج الفريق الأحمر، موضحا أن فرص التأهل متساوية بين الفريقين.

وأوضح أن صن داونز والأهلي بمثابة نهائي مبكر لدوري الأبطال، مؤكدا أن الأحمر فريق مميز رغم تراجعه في بعض المباريات مؤخرا، ولكنه يجيد في اللقاءات الكبرى، وخاصة أنه لديه قدرات جماعية بخلاف خبرات بعض لاعبيه لعبور هذه المواجهة.