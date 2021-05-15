الوداد يشكو حكم مباراته ضد مولودية الجزائر لـ"كاف": ما حدث "مجزرة تحكيمية"

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي اعتزامه تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد حكم مباراته أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

وحل الوداد ضيفا على مولودية الجزائر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت جدلا تحكيميا بقيادة الأثيوبي باملاك تيسيما، بعد إلغاء هدف للفريق المغربي الضيف بداعي التسلل.

وقال الوداد في بيان رسمي، نشره عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، عقب المباراة: ”تعلن إدارة نادي الوداد الرياضي، أنها ستراسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، احتجاجًا على الأداء التحكيمي لمباراته يوم الجمعة 14 مايو، أمام نادي مولودية الجزائر، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا“.

وأضاف البيان: ”يشدد النادي على أنه بإجماع من المتتبعين والمختصين وخبراء التحكيم والمعلقين، فإن ما وقع خلال المباراة أقل ما يمكن أن يوصف به هو مجزرة تحكيمية حرمته من التقدم في المباراة، بعد إلغاء هدف مشروع بداعي التسلل“.

وتابع: ”كما شهدت المباراة تغاضي حكم المباراة وحكمي الراية عن التدخل لحماية لاعبي نادي الوداد الرياضي من تدخلات خشنة كانت تستوجب إشهار البطاقة الحمراء، ويعيد الأداء التحكيمي لمباراة أمس، إلى الأذهان الفضيحة التي شهدت عليها أسرة كرة القدم أفريقيا وعالميا خلال نهائي ”رادس“ العام 2019، مما أصبح يفرض مراجعة شاملة لأداء بعض الحكام، وتدخلا حازما من الأجهزة التي تدير اللعبة في القارة الأفريقية حفاظا على سمعتها أولا، وضمانا لتكافؤ الفرص لجميع الأندية دون تمييز أو إقصاء ممنهج“.

وشدد البيان: ”وتطالب إدارة نادي الوداد الرياضي بفتح تحقيق في أداء الطاقم التحكيمي، وفرض الجزاءات القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تخدش الكرة الأفريقية“.

واختتم النادي شكواه بالتشديد على أن إداراته ستدافع عن مصالحه المشروعة بكل الطرق والقنوات التي يتيحها القانون.

وبتلك النتيجة، يتمتع الوداد بأفضلية قبل مواجهة الإياب بعد أسبوع في كازابلانكا، حيث قد يعد الطرف الأقرب للتأهل ومواجهة الفائز من مقابلة سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور نفسه.