رياضة

مولودية الجزائر يقتنص تعادلا قاتلا من الوداد في دوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 22:50 GMT

مولودية الجزائر يقتنص تعادلا قاتلا من الوداد في دوري أبطال أفريقيا

أفلت مولودية الجزائر من خسارة بملعبه بعد أن سجل ميلود ربيعي هدفا متأخرا ليتعادل 1-1 مع الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة

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المصدر: رويترز

أفلت مولودية الجزائر من خسارة بملعبه بعد أن سجل ميلود ربيعي هدفا متأخرا ليتعادل 1-1 مع الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة.

افتتح الوداد التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها البديل محمد أوناجم ونفذها يحيى جبران في الدقيقة 66.

وبعد عدة محاولات نجح ربيعي في إدراك التعادل بضربة رأس متقنة قبل سبع دقائق على النهاية ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في المغرب.

وسيلتقي الفائز مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أو سيمبا التنزاني من أجل مقعد بالنهائي.

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