مولودية الجزائر يقتنص تعادلا قاتلا من الوداد في دوري أبطال أفريقيا

أفلت مولودية الجزائر من خسارة بملعبه بعد أن سجل ميلود ربيعي هدفا متأخرا ليتعادل 1-1 مع الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة.

افتتح الوداد التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها البديل محمد أوناجم ونفذها يحيى جبران في الدقيقة 66.

الحكم على ما يبدو ألغى هدفا صحيحا لنادي #الوداد أمام مولودية الجزائر #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/mysY08ftyN — إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2021

وبعد عدة محاولات نجح ربيعي في إدراك التعادل بضربة رأس متقنة قبل سبع دقائق على النهاية ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في المغرب.

وسيلتقي الفائز مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أو سيمبا التنزاني من أجل مقعد بالنهائي.