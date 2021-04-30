الأهلي مع ماميلودي صن داونز.. نتائج قرعة دور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ8 والدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

الأهلي المصري VS ماميلودي صن داونز.

مولودية الجزائر VS الوداد البيضاوي المغربي.

شباب بلوزداد الجزائري VS الترجي التونسي.

كايزر شيفس الجنوب أفريقي VS سيمبا التنزاني.

قرعة نصف النهائي:

الفائزة من مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي مع الفائز من مباراة كايزر شيفس وسيمبا.

الفائز من مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ8 في كأس الكونفدرالية:

المباراة الأولى: الصفاقسي التونسي VS شبيبة القبائل الجزائري.

المباراة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي VS الرجاء البيضاوي.

المباراة الثالثة: بيراميدز المصري VS إنييمبا النيجيري.

المباراة الرابعة: القطن الكاميروني VS غراف دي داكار السنغالي.

قرعة نصف النهائي

الفائز من أورلاندو والرجاء VS الفائز من بيراميدز وإنييمبا.

الفائز من القطن وجراف VS الفائز من الصفاقسي وشبيبة القبائل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أيام 14، و15، و16 مايو، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 21 و22 و23 مايو.

في حين تقررت إقامة ذهاب نصف النهائي أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يونيو، والإياب 25، أو 26، أو 27 يونيو.

بينما تقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 10 يوليو المقبل.