الزمالك يقرر التقدم باحتجاج رسمي لـ"كاف" بشأن نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر (فيديو)

أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، اعتزام إدارة النادي الأبيض التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وكان الزمالك قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم الفوز على تونغيت السنغالي برباعية مقابل هدف، إلا أن المواجهة الأخرى انتهت بالتعادل بين الترجي ومولودية الجزائر ليتأهل الفريقان لدور ربع النهائي.

وقال الدرديري في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”كلنا رأينا ما حدث في التأهل، ورأينا أنه لم يكن هناك لعب عادل كنا نتمناه، واللجنة المؤقتة سعيدة بأداء الفريق الأبيض القوي، وهو أداء مبشر يؤكد أن الزمالك سينافس بقوة في البطولات المقبلة. وعادت شخصة الزمالك في الجولتين الأخيرتين. ومنذ تولي الجهاز الفني الجديد أعادوا الروح الغائبة عن الفريق“.

وأضاف: ”لن نصمت، والنادي سيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي خلال الساعات المقبلة على أحداث مباراة الترجي والمولودية. لماذا يتعامل معنا (كاف) بهذا الشكل؟ سيكون هناك اتصالات على أعلى مستوى“.

وأشار: ”ما حدث في رادس بعيد عن كرة القدم، والزمالك خرج بمنافسة غير شريفة، ولن يصمت عن حقه. العدالة لم تتحقق في المباراة“.

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وتابع: ”في الأربع جولات الأولى فرطنا في الكثير من النقاط السهلة جدا على أرضنا، ولكن بعد استعادة مسار الفريق وتولي باتريس كارتيرون المهمة الفنية الأمور اختلفت تماما، والزمالك كان ينافس حتى الرمق الأخير. لو انتهت المباراة بنتيجة الشوط الأول بالنسبة للترجي والمولودية لكان الفريق تأهل لدور الـ8“.

وأردف: ”منحنى أداء الزمالك في ارتفاع وأفضل بكثير، وبعد تدخل اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك والتعاقد مع الجهاز الفني الجديد الأمور اختلفت تماما والفريق أصبح قويا وقادرا على المنافسة على البطولات“.

وتابع: ”الزمالك فريق كبير وشخصيته واضحة في الملعب، ونتائجه في آخر جولتين تثبت أن الفريق عائد بقوة. الزمالك لا يبحث عن هدايا من أحد، ولكنه يبحث عن حقوقه، والزمالك قادم الفترة المقبلة“.

📹 ملخص المباراة: تعادل مثير بين الترجي ومولودية الجزائر. لنشاهد ملخص المباراة 👇#TotalCAFCL | #ESTMCA pic.twitter.com/RBtXJ70bpQ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 10, 2021

واختتم: ”مباراة الترجي ومولودية الجزائر ما حدث بها لا أريد أن أصفه بالمؤامرة، ولكنهم أرادوا عدم تأهل الزمالك لأنه فريق قوي وقد يفوز على الجميع“.

وفاز الزمالك على تونغيت بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

لكن في الجهة الأخرى، تعادل الترجي مع مولودية الجزائر بهدف لكل لفريق، وهي النتيجة التي أهلت الفريقين سويا لربع النهائي.