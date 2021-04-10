رياضة

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وموعد القرعة
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 21:42 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 22:30 GMT

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وموعد القرعة

انتهت اليوم السبت مباريات دور المجموعات لتحسم 8 فرق تأهلها للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021. وحسمت 8 فرق رسميا تأهلها إلى دور الثمانية، وهم

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتهت اليوم السبت مباريات دور المجموعات لتحسم 8 فرق تأهلها للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

وحسمت 8 فرق رسميا تأهلها إلى دور الثمانية، وهم سيمبا التنزاني والأهلي المصري (المجموعة الأولى)، وصن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد (المجموعة الثانية)، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي من المجموعة الثالثة، وأخيرا الترجي التونسي ومولودية الجزائر من المجموعة الرابعة.

وحسم مولودية الجزائر تأهله إلى ربع نهائي البطولة عقب تعادله خارج ملعبه بهدف لهدف مع الترجي وهي النتيجة التي أطاحت بالزمالك المصري تماماً من دور المجموعات.

كما حسم الوداد تأهله متصدرا لمجموعته بعد فوزه على بيترو أتلتيكو (2-0)، كما تأهل كايزر تشيفز بتعادله مع حوريا الغيني (2-2).

ورفع التعادل رصيد الفريقين إلى 9 نقاط، غير أن الفريق الجنوب أفريقي حسم المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة مع نظيره الغيني.

وستقام مراسم سحب القرعة يوم 30 أبريل المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

ويقام ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 14 أو 15 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.

ويقام نصف النهائي 18 و19 يونيو، فيما سيكون لقاء العودة 25 و26 من الشهر ذاته.

ويلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 17 يوليو، ولم يتم تحديد البلد المستضيف للنهائي حتى الآن.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play