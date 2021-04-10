الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وموعد القرعة

انتهت اليوم السبت مباريات دور المجموعات لتحسم 8 فرق تأهلها للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

وحسمت 8 فرق رسميا تأهلها إلى دور الثمانية، وهم سيمبا التنزاني والأهلي المصري (المجموعة الأولى)، وصن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد (المجموعة الثانية)، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي من المجموعة الثالثة، وأخيرا الترجي التونسي ومولودية الجزائر من المجموعة الرابعة.

وحسم مولودية الجزائر تأهله إلى ربع نهائي البطولة عقب تعادله خارج ملعبه بهدف لهدف مع الترجي وهي النتيجة التي أطاحت بالزمالك المصري تماماً من دور المجموعات.

كما حسم الوداد تأهله متصدرا لمجموعته بعد فوزه على بيترو أتلتيكو (2-0)، كما تأهل كايزر تشيفز بتعادله مع حوريا الغيني (2-2).

ورفع التعادل رصيد الفريقين إلى 9 نقاط، غير أن الفريق الجنوب أفريقي حسم المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة مع نظيره الغيني.

دوري أبطال أفريقيا.. تأهل الترجي ومولودية الجزائر إلى ربع النهائي.. والزمالك يودع https://t.co/aTnM1LrYiN pic.twitter.com/6pEEXVk4nR — إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2021

وستقام مراسم سحب القرعة يوم 30 أبريل المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

ويقام ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 14 أو 15 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.

ويقام نصف النهائي 18 و19 يونيو، فيما سيكون لقاء العودة 25 و26 من الشهر ذاته.

ويلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 17 يوليو، ولم يتم تحديد البلد المستضيف للنهائي حتى الآن.