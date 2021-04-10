الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل لمباراتي الزمالك ضد تونغيت.. والترجي مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

يسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بإنهاء المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتتجه الأنظار إلى المجموعة الرابعة المشتعلة في ظل حسابات التأهل الدائرة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر بعد ضمان الترجي التونسي التأهل، كما يدور صراع شرس في مواجهة حوريا الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المجموعة الثالثة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك وتونغيت السنغالي بجانب لقاء الترجي وضيفه مولودية الجزائر، فإلى السطور التالية:

IT'S MATCHDAY! 🇦🇹

🆚 Tuengueth FC

🏆 Total CAF Champions League

🏟️ Cairo International Stadium

🕘 6:00 PM Cairo Time Let's make it possible🏹#ZamalekComesFirst pic.twitter.com/xphYc8KgFf — Zamalek SC English (@ZSCOfficial_EN) April 9, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة اللقاء المرتقب بين الزمالك المصري وضيفه تونغيت السنغالي بصافرة الحكم المالي محمدو كيتا.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 6“ بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة الترجي وضيفه مولودية الجزائر على ملعب ”حمادي العقربي“ في تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.

سيناريوهات التأهل

يحتاج مولودية الجزائر إلى نقطة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تأجلت عقب الخسارة أمام الزمالك في الجزائر.

وتضمن النقطة أيضا صدارة الترجي التونسي لترتيب المجموعة، وهو ما أثار في الأيام الماضية مخاوف جماهير الزمالك من اتفاق الفريقين على التعادل والتآمر لإقصاء الفريق الأبيض.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونغيت بخلاف تغلب الترجي على مولودية الجزائر ليصل إلى 8 نقاط ويتساوى مع المولودية، ولكن أفضلية المواجهات المباشرة تصعد بالفريق المصري.

الزمالك ضد تونغيت

يأمل الزمالك مواصلة صحوته مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون وتحقيق الفوز على حساب تونغيت السنغالي والتمسك بآخر آماله للتأهل وانتظار هدية الترجي للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيسعى جاهدا لتحقيق الفوز على تونغيت ولكن في النهاية فإن مصير الزمالك ليس بيديه وهناك مباراة في تونس سيكون عليها آمال كبيرة في حسم تأهل الفريق الأبيض.

ويغيب عن الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد لأسباب تأديبية وعبد الله جمعة للإصابة والحارس محمد عواد ومحمد عبد السلام وحسام أشرف وأسامة فيصل لأسباب فنية.

SQUAD LIST | Our 18-man squad to face Tuengueth ✅

Ready to bounceback! 🏹 #ZamalekComesFirst pic.twitter.com/9SW6aYIdi3 — Zamalek SC English (@ZSCOfficial_EN) April 9, 2021

ومن المرجح أن يعتمد كارتيرون على طريقة 4/2/3/1 بوجود الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“، وأمامه رباعي خط الدفاع حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح، بينما يقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وصانع الألعاب يوسف إبراهيم ”أوباما“ مع ثلاثي الهجوم المغربي أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق ”شيكابالا“ ومروان حمدي.

ويأمل تونغيت إنهاء مشواره بمرحلة المجموعات مع مديره الفني يوسف دابو بتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الزمالك، خاصة أن الفريق السنغالي حقق التعادل في لقاء الجولة الثانية بخلاف أنه فاز مؤخرا على الترجي في السنغال.

وقال عصام مرعي، المدرب العام الأسبق للزمالك لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة الزمالك وتونغيت لن تكون سهلة للفريق الأبيض محذرا من الانشغال بلقاء الترجي والمولودية على حساب التركيز في لقاء بطل السنغال.

وأشار إلى أن الفوز على مولودية الجزائر أعطى الزمالك دفعة كبيرة بخلاف أن كارتيرون أعاد تنظيم الأمور داخل الفريق الأبيض مستبعدا إجراء تعديلات على تشكيلة الأبيض التي خاضت لقاء مولودية الجزائر.

وأوضح أن الترجي سيكون صاحب كلمة الحسم في تأهل الزمالك مقللا من أحاديث تفويت الترجي والمولودية خاصة أن الفريق التونسي عريق وصاحب تاريخ طويل كما أن المولودية فريق مكافح وقادر على حصد نقطة التأهل.

الترجي ضد المولودية

ستكون الأنظار متجهة إلى ملعب رادس لمتابعة لقاء الترجي ومولودية الجزائر من أجل حسم صراع هذه المجموعة.

ورفض مسؤولو الترجي تلميحات الإعلام المصري حول إمكانية التهاون أو تفويت المباراة، وشن مجدي تراوي المدرب العام للترجي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء هجوما حادا على الأندية المصرية مؤكدا أن ما يحدث أمر معتاد لدى جمهور وإدارة الترجي.

وقال تراوي إن فريقه سيلجأ لإراحة اللاعبين المهددين بالغياب للإيقاف أو المصابين، وهو أمر طبيعي حتى لو كانت المباراة حاسمة للتأهل، موضحا أن الترجي سيلعب بكل قوة وجدية بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

تسعة لاعبين يتغيبون غدا عن مباراة مولودية الجزائر Neuf absences face au MC Alger https://t.co/zjRiPvNhxj — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) April 9, 2021

ويفتقد الترجي خدمات 9 لاعبين هم فوسيني كوليبالي لإصابته بفيروس كورونا بجانب سيدريك جبو وويليام توجي وإلياس شيتي للإصابة ومحمد علي اليعقوبي للإيقاف وحمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان لاحتمالية تهديدهم بالإيقاف.

ومن المرجح أن يعتمد الترجي على تشكيلة تضم الحارس معز بن شريفية وأمامه الرباعي عبد القادر بدران وخليل شمام وسامح الدربالي وحسين ربيع في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد أمين بن حميدة وعبد الرؤوف بن غيث وفادي بن شوق وعلاء الدين المرزوقي مع ثنائي الهجوم طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري.

من جانبه، أكد عبد القادر عمراني المدير الفني لمولودية الجزائر في المؤتمر الصحفي أن فريقه قادر على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعدما حصد 8 نقاط رافضا ما وصفه بمحاولات التقليل من قدرات فريقه والحديث عن انتظاره هدية من الترجي للتأهل.

ويعتمد المولودية على تشكيلة تضم الحارس فريد شعال، وأمامه رباعي خط الدفاع معاد حداد ومحمد مرواني وعبد الرحمن حشود وبلقاسم براهيمي، بينما يقود خط الوسط ميلود ربيعي وشمس الدين حراج وتوفيق عدادي، بخلاف ثلاثي الهجوم بلال بن ساحة وعبد النور بلخير وعبد الحفيظ عبد الحق.