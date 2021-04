الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل لمباراتي الزمالك ضد تونغيت.. والترجي مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

يسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بإنهاء المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتتجه الأنظار إلى المجموعة الرابعة المشتعلة في ظل حسابات التأهل الدائرة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر بعد ضمان الترجي التونسي التأهل، كما يدور صراع شرس في مواجهة حوريا الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المجموعة الثالثة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك وتونغيت السنغالي بجانب لقاء الترجي وضيفه مولودية الجزائر، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة اللقاء المرتقب بين الزمالك المصري وضيفه تونغيت السنغالي بصافرة الحكم المالي محمدو كيتا.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 6“ بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة الترجي وضيفه مولودية الجزائر على ملعب ”حمادي العقربي“ في تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.

سيناريوهات التأهل

يحتاج مولودية الجزائر إلى نقطة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تأجلت عقب الخسارة أمام الزمالك في الجزائر.

وتضمن النقطة أيضا صدارة الترجي التونسي لترتيب المجموعة، وهو ما أثار في الأيام الماضية مخاوف جماهير الزمالك من اتفاق الفريقين على التعادل والتآمر لإقصاء الفريق الأبيض.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونغيت بخلاف تغلب الترجي على مولودية الجزائر ليصل إلى 8 نقاط ويتساوى مع المولودية، ولكن أفضلية المواجهات المباشرة تصعد بالفريق المصري.

الزمالك ضد تونغيت

يأمل الزمالك مواصلة صحوته مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون وتحقيق الفوز على حساب تونغيت السنغالي والتمسك بآخر آماله للتأهل وانتظار هدية الترجي للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيسعى جاهدا لتحقيق الفوز على تونغيت ولكن في النهاية فإن مصير الزمالك ليس بيديه وهناك مباراة في تونس سيكون عليها آمال كبيرة في حسم تأهل الفريق الأبيض.

ويغيب عن الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد لأسباب تأديبية وعبد الله جمعة للإصابة والحارس محمد عواد ومحمد عبد السلام وحسام أشرف وأسامة فيصل لأسباب فنية.

