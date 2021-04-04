رياضة

استقالة عبد القادر عمراني من قيادة مولودية الجزائر
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 11:43 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 12:30 GMT

استقالة عبد القادر عمراني من قيادة مولودية الجزائر

كشفت تقارير جزائرية أن عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، تقدم باستقالته من قيادة الفريق، إثر الهزيمة من الزمالك المصري، مساء أمس السبت، في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير جزائرية أن عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، تقدم باستقالته من قيادة الفريق، إثر الهزيمة من الزمالك المصري، مساء أمس السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لما ذكرته قناة ”النهار“ الجزائرية، فقد تم قبول الاستقالة من قبل الإدارة.

كما أكد المدرب في تصريحات لصحيفة ”الهداف“ الاستقالة رسميا، مضيفا: ”قدمت رسميا استقالتي وتم قبولها وأتمنى لهم كل التوفيق“.

كان الزمالك فاز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الفوز رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي الزمالك مع تونغيت السنغالي يوم الـ10 من أبريل المقبل في الجولة الأخيرة، فيما يحل مولودية الجزائر ضيفا على الترجي في تونس.

وكان عمراني تولى تدريب الفريق الجزائري خلفا لنبيل نغيز في فبراير الماضي.

ويحتل المولودية المركز 11 بين فرق الدوري الجزائري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة بفارق 11 نقطة عن وفاق سطيف المتصدر الذي لعب 17 مباراة.

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