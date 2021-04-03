ترتيب مجموعة الزمالك‎ وفرص التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا‎

اقتنص نادي الزمالك المصري فوزا مثيرا على نظيره مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتمسك الزمالك بأمل وحيد للتأهل إلى دور الـ8، وهو الفوز في المباراة المقبلة على تونغيت السنغالي، مع هزيمة مولودية الجزائر من الترجي التونسي، في الجولة السادسة، ليتأهل الأبيض في المركز الثاني بنتيجة المواجهات المباشرة مع الفريق الجزائري.

وأحرز الزمالك هدفه الأول عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة السابعة بعد جملة من لاعبي الفريق انتهت بتمريرة لصانع اللعب داخل منطقة الجزاء ليحولها بيمناه في مرمى الفريق الجزائري.

وجاء الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 33 عن طريق شيكابالا بعد تصويبة رائعة بيسراه.

وكان آخر هدف سجله شيكابالا بدوري أبطال أفريقيا في مرمى الأهلي في نهائي النسخة الماضية.

الترجي يسقط أمام تونغيت

وفي ذات المجموعة، أهدر الترجي التونسي تقدمه بهدف ليخسر بشكل مفاجئ 2-1 أمام مستضيفه تونغيت السنغالي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وافتتح محمد علي بن رمضان النتيجة للترجي، الذي ضمن تأهله في وقت سابق إلى دور الثمانية، من ركلة حرة في الدقيقة 27.

لكن بعد عشر دقائق أدرك سيرجيني نيانغ التعادل للفريق السنغالي الذي لا يملك فرصة في مواصلة التقدم بالبطولة القارية.

وأحرز بايي ديوب هدف الفوز لأصحاب الأرض بعدما خرج فاروق بن مصطفى حارس الترجي من مرماه بشكل خاطئ في الدقيقة 72.

وأضاع الترجي بذلك فرصة ضمان تصدر المجموعة، لكنه سيحصل على فرصة أخرى عندما يستضيف مولودية الجزائر الأسبوع المقبل.

بهذه النتائج، توقف رصيد الترجي عند النقطة العاشرة في صدارة الترتيب، ويأتي خلفه مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وتونغيت في ذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة وفرص التأهل لربع النهائي.

يتصدر الترجي المجموعة وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.

بينما المولودية صاحب المركز الثاني يحتاج للفوز أو التعادل على الأقل في المباراة الأخيرة أمام الترجي في رادس للتأهل للدور ربع النهائي.

وإذا حقق المولودية الفوز سيتأهل كأول مجموعة بـ11 نقطة، وإذا تعادل سيتأهل كثاني خلف الترجي.

الزمالك يحتاج للفوز في المباراة الأخيرة أمام تونغيث السنغالي في القاهرة مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي لضمان التأهل.

تونغيث خرج من المسابقة رغم فوزه اليوم أمام الترجي 2-1.