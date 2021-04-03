دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعادل مع المريخ ويرافق سيمبا إلى دور ربع النهائي

تعادل الأهلي المصري أمام نظيره المريخ السوداني بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ في السودان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل رمضان عجب هدفًا في الدقيقة 25 من ضربة رأس، سكنت شباك الحارس محمد الشناوي قائد الأهلي، قبل أن يوقع سيف الدين بخيت على الهدف الثاني في الدقيقة 36، كما أضاع الفريق السوداني ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

فيما سجل ثنائية الأهلي بدر بانون من ركلة جزاء مع الدقيقة 81، وياسر إبراهيم من رأسية رائعة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق سيمبا التنزاني فوزًا ثمينًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي (4-1).

وسجل رباعية سيمبا لويس ميكيسوني، وكلاتوس شاما (هدفين)، ولاري بواليا، في الدقائق: 30 و45 و66 و84، فيما سجل هدف فيتا الوحيد زومانغا سوز مع الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة، يتصدر سيمبا المجموعة برصيد 13 نقطة ليضمن التأهل إلى ربع النهائي، والأهلي ثانيًا برصيد 8 نقاط، وضمن حصوله على المركز الثاني في المجموعة بغض النظر عن نتائج آخر جولة، وفيتا كلوب ثالثًا برصيد 4 نقاط، والمريخ رابعًا برصيد نقطتين.

وسيواجه الأهلي نظيره سيمبا في المباراة المقبلة في القاهرة.