مشادة بين الشناوي ومحمد هاني خلال مباراة المريخ ضد الأهلي (فيديو)

التقطت الكاميرات الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد المريخ السوداني، يوم السبت، في دوري أبطال أفريقيا، مشادة اندلعت بين محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر، وزميله محمد هاني، عقب نهاية الشوط الأول.

وبدا على الشناوي الانفعال الشديد ومحاولته تعنيف الظهير الأيمن للفريق بشدة بسبب الأخطاء التي ارتكبها هاني في الشوط وتسببت في استقبال هدفين، وقام اللاعبون بإبعاد الشناوي سريعا منعا لحدوث اشتباك بين الطرفين.

وسجل المريخ السوداني هدفين في شباك الأهلي في الشوط الأول من اللقاء، الذي يجمع الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل رمضان عجب هدفا في الدقيقة 25 من ضربة رأس، سكنت شباك الحارس محمد الشناوي قائد الأهلي، قبل أن يوقع سيف الدين بخيت على الهدف الثاني في الدقيقة 36.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المريخ في المركز الرابع بنقطة واحدة.