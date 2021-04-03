كل ما تريد معرفته عن مباراتي المريخ ضد الأهلي والزمالك مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

تشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا استكمال منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات اليوم السبت بمواجهات قوية على رأسها الصدام العربي بين مولودية الجزائر وضيفه الزمالك المصري بالمجموعة الرابعة، بجانب المريخ السوداني وضيفه الأهلي المصري بالمجموعة الأولى.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهتين وجولة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مواجهة المريخ السوداني والأهلي المصري على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ في السودان في الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت مصر والسودان ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويلعب في نفس التوقيت سيمبا التنزاني ضد ضيفه فيتا كلوب الكونغولي.

وتنقل مباراة المريخ والأهلي عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتقام مواجهة تونجيت السنغالي مع ضيفه الترجي التونسي بالمجموعة الرابعة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق نوفل باشي.

وتقام مواجهة الوداد المغربي مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الرابعة عصراً بتوقيت المغرب بالمجموعة الثالثة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق عادل خلو.

وتقام مباراة مولودية الجزائر وضيفه الزمالك المصري على ملعب ”5 جويلية“ بالجزائر الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر بالمجموعة الرابعة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 4“ بصوت المعلق عصام الشوالي.

حسابات التأهل

تشهد المجموعة الأولى صراعا شرسا في ظل صدارة سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط وخلفه الأهلي المصري برصيد 7 نقاط ثم فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط والمريخ السوداني يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويترقب المريخ سيناريو وحيدا لتأهل أشبه بالمعجزة يتمثل في الفوز على الأهلي وفيتا كلوب في الجولتين الخامسة والسادسة وأن يخسر الفريقان أمام سيمبا التنزاني على أن يفوز المريخ على الأهلي بفارق أكثر من 3 أهداف.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على المريخ أو التعادل، وسيضمن التأهل حال فوز سيمبا على فيتا كلوب.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة نارية ترسم ملامح التأهل فالترجي حسم الصعود رسميا بينما يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويملك الزمالك نقطتين فقط في رصيده.

ويحتاج المولودية لنقطة واحدة للتأهل رسميا بينما يحتاج الزمالك للفوز في الجولتين مع خسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

وتبدو المنافسة في المجموعة الثالثة بعد تأهل الوداد رسمياً، ويتنافس حوريا الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي على المركز الثاني، وكلاهما يملك 5 نقاط.

الزمالك 🆚 مولودية الجزائر

🏆 دوري أبطال أفريقيا

🏟 ستاد 5 جويلية

🕔 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة #الزمالك_اولا_واخيرا pic.twitter.com/FMIkCCWmS4 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 2, 2021

المريخ ضد الأهلي

سيكون لقاء المريخ والأهلي حافلاً بالإثارة والندية رغم الموقف المتأزم للفريق السوداني ولكن مواجهات الفرق المصرية والسودانية لها طابع خاص.

ويتمسك المريخ بمصالحة جماهيره بتقديم عرض جيد ويكمل فرحة الجماهير السودانية بعد تأهل صقور الجديان لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال المدرب الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني لفريق المريخ، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المباراة ستكون صعبة رافضا فكرة أن المريخ خارج المنافسة وتمسك بآمال المنافسة ولو كانت ضئيلة.

وشدد على ضرورة تحقيق فوز مريح على الأهلي بخلاف انتظار نتيجة الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأفريقي بشأن لقاء سيمبا والتلاعب في نتائج فحوصات كورونا.

ويعول المريخ على تشكيلته التي تضم الحارس منجد النيل، وأمامه رباعي خط الدفاع ضياء محجوب وحمزة داوود وبانجا أرنولد وأحمد آدم، بينما يقود خط الوسط عمار كمال الدين ومحمد الرشيد ووجدي عوض، مع ثلاثي الهجوم الجزولي نوح ودارين ماتوكس وسيف تيري.

في المقابل، يبحث الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تحقيق الفوز وتعزيز فرص تأهله وربما الحسم حال تعثر فيتا كلوب.

وأكد موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الأهلي جاء إلى السودان لتحقيق الفوز على المريخ، موضحاً أن حامل اللقب يحترم المريخ ويدرك قوته، خاصة أنه فريق ولديه جمهوره العريض ولاعبوه لديهم قدرات جيدة ولكن الأهلي يبحث عن تحقيق الفوز.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي حمدي فتحي ومحمود وحيد والتونسي علي معلول للإصابة بجانب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف الداخلي، ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم والمغربي بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانغ وبجواره عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، مع ثلاثي الهجوم جونيور أجاي ومحمد شريف ومروان محسن ”حسين الشحات“.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، نجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق بين الفريقين رغم موقف المريخ ولكن لقاءات الكرة المصرية والسودانية دائماً حافلة بالندية.

وأشار إلى أن الأهلي يعيش فترة جيدة وفاز على فيتا كلوب خارج ملعبه، والثنائي الدولي قفشة وشريف يملكان قدرات رائعة مع تألق أجاي، موضحاً أن المريخ أيضاً لديه عناصر مميزة، خصوصاً سيف تيري والجزولي نوح.

مولودية الجزائر ضد الزمالك

يبحث مولودية الجزائر عن حسم تأهله إلى ربع النهائي بعدما حصد 8 نقاط في 4 جولات وهو ما أكده لطفي عمروش المدرب المساعد للمدير الفني عبد القادر عمراني قبل المباراة عبر تصريحات إعلامية مشدداً على بحث فريقه عن الفوز.

ويفتقد المولودية جهود الثنائي نبيل سعدو وسامي فريوي، ويعتمد المولودية على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس فريد شعال وأمامه رباعي خط الدفاع ميلود ربيعي ومعاد حداد وعبد الرحمن حشود ونبيل لعمارة.

ويقود خط الوسط إيسلا دياموندي وتوفيق عدادي وبلال بن ساحة مع ثلاثي الهجوم عبد النور بلخير ومهدي بنعلجية وعبد الحفيظ عبد الحق.

في المقابل يتطلع الزمالك لتحقيق أول فوز بالمجموعة والتمسك بآخر بصيص أمل للتأهل لربع النهائي، وإن كانت المهمة صعبة للغاية بحسب مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أشار في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أن فريقه ليس لديه ما يخسره أمام المولودية وسيلعب لتحقيق الفوز.

ويغيب عن الزمالك مهاجمه الصاعد أسامة فيصل وأيمن حفني ومحمد عبد السلام لأسباب فنية، ويعتمد كارتيرون على تشكيلة تضم الحارس محمود عبد الرحيم جنش، وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره فرجاني ساسي وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما مع ثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومروان حمدي.

وقال أحمد عبد الرؤوف، المدرب المساعد الأسبق للزمالك لشبكة ”إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض ليس أمامه سوى الفوز، وهو ما يفرض على كارتيرون هجوماً فعالاً ومحاولة الاستفادة من الأطراف والحد من خطورة الكرات الطولية للفريق الجزائري.

ويعول عبد الرؤوف على تألق بن شرقي وأوباما مؤكدا أن هذا الثنائي إذا كان في حالته فسيصنع الفارق لصالح الزمالك مشيداً بقوة دفاع المولودية.