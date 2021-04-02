رياضة

الهلال السوداني يتعادل مع ماميلودي...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 15:09 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 17:10 GMT

الهلال السوداني يتعادل مع ماميلودي صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

التعادل رفع رصيد ماميلودي صن داونز إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية، علما أنه ضمن التأهل إلى ربع النهائي من قبل، في حين رفع التعادل رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الهلال السوداني مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

وفشل الهلال في الثأر من ماميلودي صن داونز الذي فاز 2/0 في مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا.

ورفع التعادل رصيد ماميلودي صن داونز إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية، علما أنه ضمن التأهل إلى ربع النهائي من قبل، في حين رفع التعادل رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

ويأتي شباب رياضي بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم مازيمبي في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط، ويلتقي الفريقان في وقت لاحق.

وإلى جانب ماميلودي صن داونز ضمن ناديا الوداد البيضاوي والترجي التونسي التأهل إلى ربع النهائي.

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