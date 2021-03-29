"كاف" يرفض شكوى المريخ السوداني ضد سيمبا بشأن التلاعب بنتائج فحوصات كورونا

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قرارًا رسميًا، برفضه الشكوى التي تقدم بها نادي المريخ السوداني ضد سيمبا التنزاني.

وكان أحمد عباس، المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، قد قال مؤرخرًا في تصريحات تلفزيونية، إن ناديه طالب الاتحاد الأفريقي للكرة باستبعاد نادي سيمبا التنزاني من دوري أبطال أفريقيا.

واتهم المريخ مسؤولي سيمبا بالتلاعب في نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد، التي أظهرت وجود 8 حالات ضمن صفوف الفريق السوداني الأساسي، لغيابهم عن المباراة التي أقيمت في العاصمة التنزانية ”دار السلام“ يوم 16 مارس، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 3-0.

وعقب نهاية المواجهة، خضع جميع اللاعبين المصابين في المريخ لاختبارات جديدة، والنتيجة أظهرت سلبية المسحات، وعلى إثر ذلك تقدم الفريق السوداني، بشكوى ضد سيمبا أمام ”كاف“ وطالب باستبعاده من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب بيان ”كاف“، فقد تم رفض الشكوى رسميًا، وأكدت أن نتائج التحاليل الخاصة بوباء فيروس كورونا صحيحة، ولم يتم التلاعب بها لأن هناك إشرافًا من قبل الكاف عليها قبل المباريات.

وأكد الاتحاد الأفريقي، أن نتيجة التحاليل قد تتغير من يوم لآخر، ولكن بعد التحقيق في الواقعة، تبين صحة نتائج الاختبارات التي ظهرت قبل المباراة، وأكد أنها رسمية ومعتمدة، ولن يؤخذ بالنتائج التي ظهرت بعد انتهائها.

ويتذيل نادي المريخ ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، برصيد نقطة وحيدة، علمًا أن المجموعة تضم فرق: الأهلي المصري، المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي.