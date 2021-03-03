تقارير: البرتغالي ريكاردو فورموسينيو يقترب من تدريب الهلال السوداني

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السوداني تراجع عن التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي، بعدما توصل إلى اتفاق مع البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو لقيادة الفريق خلال المرحلة المُقبلة، خلفا للمدرب المقال الصربي زوران مانولوفيتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”كفرووتر“ السودانية، يوم الأربعاء، فإن ”اللجنة التطبيعية التي تدير الهلال توصلت لاتفاق مع المدرب البرتغالي فورموسينيو، والذي سبق له العمل مع مواطنه جوزيه مورينيو، في مانشستر يونايتد وتوتنهام“.

وأوضحت الصحيفة أن تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي السوداني، قاد المفاوضات مع المدرب البرتغالي والذي سيقود الهلال في المباريات المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وكان حمادة صدقي، وصل السودان، مساء الإثنين الماضي، وتابع مباراة الهلال بالدوري المحلي، أمام الهلال الفاشر، ولكن رجحت تقارير وجود خلافات في إدارة النادي لعودة المدرب المصري لقيادة الفريق.

وكان حمادة صدقي تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت لجنة التطبيع بنادي الهلال أصدرت بيانا، اليوم قالت فيه إنها ”اقتربت من حسم ملف المدير الفني الذي سيقود الفريق في بقية مباريات الموسم الحالي، وذلك بعد مفاوضات واتصالات ومشاورات مكثفة مع عدد كبير من المدربين، وستعلن اللجنة اسم المدرب وطاقمه الجديد اليوم“.

من هو فورموسينيو؟

وكان فورموسينيو، البالغ 64 عاما، تولى تدريب العديد من الأندية البرتغالية، من بينها سانتا كلارا وشافيز وفارينينسي، وخاض تجربة تدريبية مع فريق الخليج السعودي، في الفترة من 2008 إلى 2009.

كما عمل المدرب البرتغالي، كشافا، مع بورتو وريال مدريد، كما عمل مديرا تقنيا بالترجي التونسي، لفترة قصيرة عام 2015.

وعمل فورموسينيو، مساعدا لجوزيه مورينيو، خلال فترة تواجده بمانشستر يونايتد من عام 2016 حتى 2018، كما انتقل مع مورينيو، في الموسم الماضي، للعمل في توتنهام، قبل أن يعلن النادي رحيله، في أغسطس الماضي.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب.

أما صن داونز فيتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين ويليه مازيمبي في المركز الثاني برصيد نقطتين.