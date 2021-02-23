ترتيب مجموعة الأهلي.. سيمبا يتصدر وفيتا كلوب يهزم المريخ‎

سقط الأهلي المصري في فخ الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”بنجامين مكابا“، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف سيمبا الوحيد لويس ميكيسوني مع الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفشل الأهلي على مدار الشوطين في إيجاد حلول والوصول لمرمى منافسه.

صاروخية لويس ميكيسوني لاعب سيمبا في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي الأهلي pic.twitter.com/OfMLmkdtab — إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2021

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وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز فيتا كلوب على نظيره المريخ السوداني (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ”المريخ“.

وسجل رباعية فيتا كلوب، أوبيد موكياني (هدفين) ودجوما شاباني وأميدي ماساسي، في الدقائق 28 و37 و68 و83.

وبهذه النتائج، تصدر سيمبا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وخلفه فيتا كلوب برصيد 3 نقاط، ثم الأهلي المصري بنفس الرصيد، ورابعا المريخ السوداني دون رصيد من النقاط بعد خسارته مباراتيه حتى الآن.

وفي المجموعة الثالثة، استهل الوداد البيضاوي المغربي مشواره في البطولة بالفوز 1-صفر على مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي.

وسجل أيوب الكعبي هدف الفوز في الدقيقة 71 ليعوض ركلة جزاء أهدرها قبل نهاية الشوط الأول.

وتبادل الكعبي الكرة مع الليبي مؤيد اللافي ليراوغ الحارس أنطونيو سنيوري ويسجل في المرمى الخالي، ويثأر من الحارس الذي تصدى لركلة الجزاء في الدقيقة 37.

[🎞️RESUME] 🏆🌍 CAF Champions League

💥 Grâce à un but d'Ayoub El Kaabi, le Wydad Casablanca l'emporte face au Petro Atletico ! pic.twitter.com/b7swABM9xx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2021

وكادت فرحة التقدم تتحول إلى كابوس بعد دقيقتين، حين حصل الفريق الأنغولي على ركلة جزاء، لكن من حسن حظ الحارس البديل يانيس حنين، الذي عوض المصاب أحمد رضا التاكناوتي، أن المهاجم ريكاردو جوب سدد فوق العارضة.

ويتقاسم الوداد الصدارة مع حورويا الغيني، الذي يواجه كايزر تشيفز في وقت لاحق اليوم.