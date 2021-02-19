اتحاد جنوب أفريقيا يرفض طلب كاف اللعب على ملاعب محايدة

رفض اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، ومسؤولو أندية كايزر تشيفز وصن داونز وأورلاندو، اقتراح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة؛ بسبب تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن تأجيل مباراة الوداد المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إلى أجل غير مسمّى، حيث كان من المقرر أن تقام اليوم الجمعة.

كما تأجلت مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، والتي كان من المقرر أن تلعب الثلاثاء المقبل.

ورفض اتحاد جنوب أفريقيا اللعب في أماكن محايدة، على مستوى الأندية والمنتخبات، وأوضح أنه لا توجد أسباب صحية كبيرة للقيام بهذا الإجراء.

وتمسك اتحاد جنوب أفريقيا والأندية الثلاثة بتطبيق القواعد التي أقرها الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يطالب باحتساب نتائج المباريات بخسارة الأندية التي ترفض السفر إلى جنوب أفريقيا.

وأشار اتحاد جنوب أفريقيا إلى أن البلاد لم تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي فإن الأندية والمنتخبات الوطنية لن توافق على اللعب في أماكن محايدة؛ لأنه لا توجد أسباب صحية قوية للقيام بذلك.