رسميا.. تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، رسميا، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن قرار تأجيل مباريات نصف النهائي بالبطولتين القاريتين، لأجل غير مسمى.

وقال ”كاف“ في بيانه: ”في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن COVID-19 ووسط الإغلاق في معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ في CAF تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر“:

”مجموع مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية: مباراة الذهاب في الفترة من 1-3 مايو و8-10 مايو 2020“.

وتابع: ”تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA: من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020“.

وأفاد البيان بأنه سيتم الإعلان عن جدول جديد في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه يراقب ”كاف“ الوضع عن كثب ويعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.

يذكر أن الفرق الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هي: الأهلي والزمالك المصريان، والرجاء والوداد المغربيان.

أما الفرق المتأهلة لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية هي: حوريا كوناكري الغيني ونهضة بركان وحسنية أغادير وبيراميدز المصري.