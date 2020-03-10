وكيل أعمال حميد أحداد يوضح موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

كشف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، موقفه من أزمة مشاركة حميد أحداد، لاعب الفريق في لقائي الزمالك، بالدور قبل النهائي ”المربع الذهبي“ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب وجود بند في عقده ينص على تسديد مبلغ 200 ألف دلار للقلعة البيضاء من أجل السماح له بالمشاركة.

وقال محمد عزيز، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات تلفزيونية: ”رئيس الرجاء المغربي طلب مني التواصل مع مسؤولي الزمالك، من أجل حل أزمة مشاركة أحداد في لقائي الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل ودي، خاصة في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين“.

وأضاف: ”ستكون هناك جلسة قريبًا مع أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة في الزمالك للحديث حول هذه القضية“.

وأَضاف عزيز: ”الرجاء لن يلجأ للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أو الاتحاد الدولي ”فيفا“ لحل هذه الأزمة، وفي حالة رفض الزمالك مشاركة اللاعب دون تسديد مبلغ الـ200 ألف دولار لن يشارك حميد أحداد في اللقائين“.

وعن خالد بوطيب، مهاجم الزمالك السابق، قال: ”اللاعب أجرى جراحه ناحجة وسيكون جاهزًا للعودة للملاعب خلال الفترة المقبلة، لم يقدم شكوى ضد الزمالك في فيفا بعد فسخ تعاقده من طرف النادي، كما تردد مؤخرًا، خاصة أنه لاقى معاملة جيدة في النادي“.

من جانب آخر، أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن إقامة لقائي الأهلي أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي لكرة القدم.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: ”حصلنا على موافقة استاد الكرة والشركة الإنجليزية المسؤولة عن تغيير أرضيته، على تأجيل التغيير حتى يوم 10 مايو المقبل، حتى يتمكن الأهلي والزمالك من خوض لقائي الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الملعب“.