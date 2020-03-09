علي معلول يتحدث عن دور جورجينيو لاعب تشيلسي في تغيير طريقة تسديد ركلات الجزاء

كشف التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن أن جورجينيو لاعب تشيلسي كان سببا في تغيير طريقته في تسديد ركلات الجزاء.

وسجل معلول هدفا للأهلي من ركلة جزاء خلال الفوز 2/0 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى قبل النهائي بفوزه 3/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ8، ليضرب موعدا مع الوداد البيضاوي المغربي في الدور المقبل.

وقال الدولي التونسي لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم: ”غيرت طريقتي في تسديد ركلات الجزاء لخشيتي من إهدارها ولصعوبة موقف الفريق“.

وعن طريقته قال معلول إنه شاهد جورجينيو لاعب تشيلسي يسدد ضربات الجزاء بهذه الطريقة (القفز بقدم واحدة قبل التسديد بها لخداع الحارس) ما دفعه لمحاولة تجربة هذا الأمر.

وأضاف: ”تدربت على هذه الطريقة أكثر من مرة ونفذتها مرة أو أكثر في المباريات الرسمية، وبعد ذلك تراجعت وعدت إلى طريقتي المعتادة في التصويب خاصة مع صعوبة المباريات ورغبتي في عدم المجازفة وكان ذلك أمام صن داونز“.

وعن موقف الفريق في دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لقبل النهائي قال معلول: ”البطولة تمثل تحديا كبيرا لنا بوجود 4 فرق قوية في المربع الذهبي، وكل منها يبحث عن التتويج باللقب. في النهاية سيتوج الفريق الأكثر تركيزا وجاهزية“.

وكان معلول سببا في هدف الأهلي الوحيد في مباراة الإياب أمام صن داونز يوم السبت الماضي خلال التعادل 1/1 في بريتوريا، عندما نفذ ركلة حرة بدلت اتجاهها عند ارتطام الكرة بقدم أحد مدافعي الفريق الجنوب أفريقي لتسكن شباكه.

وأضاف معلول: ”شخصية الأهلي دائما تظهر في الأوقات الحاسمة وهناك دلائل على هذا الأمر منها ما حدث الموسم الماضي بالدوري المحلي عندما تأخرنا بفارق كبير من النقاط ورغم ذلك حسمنا الفوز باللقب“.

وتحدث الظهير الأيسر التونسي عن فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم قائلا: ”اعتدنا على التتويج بلقب الدوري وهذا الأمر ليس جديدا. فرصتنا كبيرة للغاية في حسم اللقب مبكرا هذا الموسم“.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة متقدما بفارق 16 نقطة على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.