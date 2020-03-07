كل ما تريد معرفته عن مباراة الوداد المغربي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب رادس لمتابعة لقاء النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الوداد فوزا مهما في لقاء الذهاب في المغرب بثنائية دون رد وهو ما يراهن عليه لعبور مواجهة الإياب أمام النجم الساحلي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوداد والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس السابعة مساء بتوقيت المغرب على ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق محمد بركات.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة بدأت في البطولة العربية عام 1989 وفاز النجم الساحلي بنتيجة 3-1 ثم تقابلا في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 1999 وفاز النجم الساحلي في تونس بهدف نظيف ثم خسر في المغرب 2-1 وتوج باللقب.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية 2003 وفاز النجم الساحلي ذهابا وإيابا ثم تقابلا في دور الستة عشر للبطولة العربية بالموسم الماضي وتعادلا في المغرب وفاز النجم الساحلي بهدف نظيف في تونس.

مشوار الفريقين

تأهل النجم الساحلي بعدما تخطى هافيا كوناكري الغيني في الدور التمهيدي بالخسارة 2-1 في غينيا والفوز بنتيجة 7-1 في تونس ثم أقصى اشانتي كوتوكو الغاني بالخسارة 2-0 في غانا والفوز 3-0 في تونس.

وصعد النجم متصدرا ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على الأهلي في تونس بهدف نظيف والخسارة بنفس النتيجة في مصر والتغلب على بلاتينيوم بطل زيمبابوي ذهابا وإيابا والفوز على الهلال بالسودان والخسارة في تونس.

وتأهل الوداد بعدما أطاح بفريق نواذيبو الموريتاني في دور الـ32 ثم حل وصيفا للمجموعة الثالثة بعدما تعادل مع صن داونز بالمغرب وخسر بجنوب أفريقيا بهدف نظيف وفاز على بيترو أتلتيكو في المغرب بنتيجة 4-1 وتعادلا في أنغولا وفاز على اتحاد العاصمة بالمغرب بنتيجة 3-1 وتعادلا بهدف لكل منهما.

ريمونتادا النجم الساحلي

يبحث فريق النجم الساحلي عن الريمونتادا في مباراة الليلة لاقتناص تذكرة التأهل لدور الأربعة خاصة أن الفريق التونسي سبق أن قلب الطاولة على كوتوكو الغاني في البطولة الحالية وفاز بثلاثية في تونس بعد الخسارة بثنائية دون رد في غانا.

وأكد المدرب قيس الزواغي، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، في المؤتمر الصحفي أن فريقه ما زال يملك فرص التأهل وقادر على عبور عقبة الوداد في تونس موضحا أن المباراة ستكون صعبة وقوية بين الفريقين.

ومن المرجح أن يعتمد النجم الساحلي على تشكيلته التي تضم الحارس أشرف كرير وأمامه رباعي خط الدفاع مرتضى بن وناس ووجدي كشريدة وبهاء السلامي وصدام بن عزيزة.

ويقود خط الوسط أمين بن عمر وبجواره مالك بعيو وإيهاب المساكني وفي الهجوم فراس بلعربي وكريم العريبي وسليماني كوليبالي.

تأكيد تفوق الوداد

يأمل الوداد تأكيد تفوقه على النجم الساحلي والعبور لنصف النهائي بالبطولة القارية وهو ما أكده المدرب موسى نداو مساعد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للوداد، الذي شدد على أهمية اللعب الجماعي والهجوم على النجم الساحلي في عقر داره لهز الشباك.

ومن المقرر أن يعتمد الوداد على تشكيلته التي تضم الحارس رضا التكناوتي وأمامه الرباعي أيوب عملود ومحمد ناهيري والشيخ كومارا وحمزة أسرير في خط الدفاع مع ثلاثي الوسط إبراهيم النقاش ويحيىى جبران ووليد الكرتي ومثلث الهجوم بديع أووك وإسماعيل الحداد وكادازي كاسونغو.

وأكد السوداني عبد المنعم شطة، المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لـ“إرم نيوز“، أن المباراة ستكون قوية وحافلة بالتفاصيل بين الفريقين خاصة بعد نتيجة لقاء الذهاب.

وأوضح أن قوة النجم الساحلي تتمثل في دعم جماهيره وأيضا أوراقه الهجومية خاصة وجود العريبي هداف البطولة وكوليبالي ولكن الوداد أيضا فريق قوي ومليء باللاعبين المتميزين ويقدم مردودا جماعيا مميزا.