أهداف مباراة صن داونز والأهلي.. 1-1 (فيديو)

سجل مابوي، لاعب صن داونز، هدفا بالخطأ في مرماه، ليضع الأهلي المصري في المقدمة، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 21 ساهم علي معلول في الهدف الأول؛ إثر ركلة حرة مباشرة ارتطمت بقدم المدافع مابوي وتحولت للشباك.

جوووول على معلول الاهلى 1 – 0 صن داونز#افريقيا_يا_اهلى pic.twitter.com/S3Qt4Gb2tl — موقع كورة أون (@koraoncom) March 7, 2020

وفي الدقيقة 26 يسجل جاستون سيرينو التعادل للفريق الجنوب أفريقي.

ويعد الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، 8 بطولات، وكان قد فاز ذهابا بهدفين دون رد.

وسيلتقي المتأهل من مباراة اليوم مع الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي، في نصف النهائي.

وواجه الأهلي نظيره صن داونز 7 مرات من قبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، منها 3 مباريات على ملعبه، ولم يستطع لاعبو الفريق الأحمر الظفر بانتصار من أراضي جنوب أفريقيا، حيث تعادل الأهلي مرتين وخسر في مباراة.