الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يخرج الرجاء البيضاوي المغربي لمواجهة صعبة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

ويبحث الرجاء عن تثبيت أقدامه، وحسم التأهل للمربع الذهبي في مواجهة طموح مازيمبي للانتفاضة بعدما حسم الرجاء موقعة الذهاب بنتيجة 2/0.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مازيمبي في الساعة 13:00 بتوقيت المغرب، 16:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ”إن سبورتس 6“ بصوت المعلق جواد بده.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 3 مرات، وتفوق الرجاء بواقع انتصارين مقابل انتصار لمازيمبي.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال العام 2002، وفاز مازيمبي بالكونغو بثنائية دون رد، وفاز الرجاء في المغرب بهدف نظيف.

وفاز الرجاء في لقاء الذهاب بثنائية دون رد في ربع نهائي النسخة الحالية.

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Here are the 2⃣0️⃣ players available for the second leg of #TpmRca ????????#CAFCL #DimaRaja pic.twitter.com/90pC1NBNYO — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) March 6, 2020

مشوار الفريقين

صعد الرجاء بعدما أطاح بمنافسه بريكاما الجامبي بالدور التمهيدي وتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وفاز برباعية نظيفة، ثم تخطى عقبة النصر الليبي في دور الـ32، وفاز بنتيجة 3-1، وتعادلا بهدف لكل منهما إيابًا، ثم حل وصيفًا للمجموعة الرابعة.

وفاز الرجاء على فيتا كلوب الكونغولي ذهابًا وإيابًا، وفاز على شبيبة القبائل بالمغرب بثنائية نظيفة وتعادلا بالجزائر، وخسر أمام الترجي في المغرب بثنائية دون ردٍ وتعادلا بهدفين لكل منهما في تونس.

وتأهل مازيمبي بعدما أقصى فوسا جونيور بطل مدغشقر، ثم تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في الكونغو الديمقراطية وتعادلا دون أهداف في القاهرة، وفاز على بريميرو دو أوغوستو الأنغولي، وزيسكو الزامبي بالكونغو، وتعادل خارج دياره.

أسلحة الرجاء

يحشد فريق الرجاء أسلحته من أجل عبور عقبة مازيمبي، خاصة أن الفوز بثنائية دون رد ذهابًا تجعل فرص الفريق المغربي قائمة بقوة للتأهل لنصف النهائي ومواجهة الزمالك الذي أقصى الترجي.

وأكد جمال السلامي مدرب الرجاء المغربي قبل اللقاء أن فريقه سيدافع بقوة عن لقاء الذهاب ضد مازيمبي، وسيلعب بقوة من أجل تحقيق الفوز، موضحًا أنه يقدر حماس جماهير مازيمبي ولكنها أيضًا قد تمثل عامل ضغط لأصحاب الأرض.

ومن المرجح أن يعتمد الرجاء على تشكيلته التي تضم الحارس أنس الزنيتي، وأمامه رباعي خط الدفاع: سند الورفلي، وفابريس نجاة، وبدر بانون، ومحمد أزريدة، بينما يقود خط الوسط لوامبا نغوما، وبجواره عمر العرجون، وعبدالإله الحافيظي، وفي الهجوم محسن متولي، وسفيان رحيمي، وبن مالانغو.

ولعبت أزمة بن مالانغو دورًا كبيرًا في إشعال المواجهة بعدما أعلن مازيمبي حصوله على قرار من الاتحاد الدولي ”فيفا“ ببطلان انتقال مالانغو للرجاء قادمًا من مازيمبي، ومعاقبة الفريق المغربي بجانب اللاعب.

انتفاضة مازيمبي

يتطلع مازيمبي لانتفاضة كبيرة على ملعبه ووسط جماهيره في ظل شحن غير معتاد ورسالة مهمة من رئيس النادي موسى كاتومبي الذي طالب جماهيره بدعم الفريق لأقصى درجة في لقاء الرجاء.

وقال ميهايو كازيمبي مدرب مازيمبي إنه جاهز بسيناريو هجومي لتعويض ما حدث في لقاء الذهاب، موضحًا أن دعم الجمهور يبدو مهمًا، كما أن تفوق الفريق الكونغولي على فرق شمال أفريقيا بالكونغو، مثل: الزمالك المصري، والأفريقي التونسي، يجعله متفائلًا بالمهمة.

ويعتمد مازيمبي على تشكيلته التي تضم الحارس سيلفان غوبوهو، وأمامه رباعي الدفاع، وأمامه جوزيف بنسون أوتشايا، وونلو كوليبالي، وكاباسو تشونغو، وموابي، بينما يقود خط الوسط كوفي كوامي، وأوريغا، وجلودي ليكونزا، ورينفورد كالابا، مع ثنائي الهجوم جاكسون موليكا، وبجواره باتو كابانغو.

وقال طارق مصطفى مدرب سريع واد زم الأسبق والذي يعمل حاليًا مدربًا عامًا لمنتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة ليست سهلة على الإطلاق للرجاء، خاصة أن مازيمبي يجيد على أرضه ويقدم مستويات قوية.

وحذر طارق مصطفى من قوة موليكا نجم مازيمبي وهدافه، مطالبًا الرجاء باستغلال سرعات بن مالانغو وقدراته التهديفية في هذه المواجهة.