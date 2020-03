الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يخرج الرجاء البيضاوي المغربي لمواجهة صعبة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

ويبحث الرجاء عن تثبيت أقدامه، وحسم التأهل للمربع الذهبي في مواجهة طموح مازيمبي للانتفاضة بعدما حسم الرجاء موقعة الذهاب بنتيجة 2/0.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مازيمبي في الساعة 13:00 بتوقيت المغرب، 16:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ”إن سبورتس 6“ بصوت المعلق جواد بده.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 3 مرات، وتفوق الرجاء بواقع انتصارين مقابل انتصار لمازيمبي.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال العام 2002، وفاز مازيمبي بالكونغو بثنائية دون رد، وفاز الرجاء في المغرب بهدف نظيف.

وفاز الرجاء في لقاء الذهاب بثنائية دون رد في ربع نهائي النسخة الحالية.

???? | SQUAD LIST | ????

Here are the 2⃣0️⃣ players available for the second leg of #TpmRca ????????#CAFCL #DimaRaja pic.twitter.com/90pC1NBNYO

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) March 6, 2020