الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفا على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب (لوكاس موريبي).

ويعود الأهلي إلى هذا الملعب بعد أقل من عام من خسارته الثقيلة أمام ماميلودي صن داونز بخماسية دون رد في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:00 عصرا بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0 بتوقيع النجم التونسي علي معلول.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين الأهلي وصن داونز، أولها في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 وتوج الأهلي باللقب القاري على حساب بطل جنوب أفريقيا بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز في مصر بثلاثية نظيفة.

وتقابل الفريقان في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدفين لكل منهما وفاز الأهلي بثنائية دون رد، ثم تقابلا في ربع نهائي دوري الأبطال العام الماضي وخسر الأهلي بخماسية نظيفة ثم فاز الأهلي بهدف نظيف في الإياب.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين دون رد باستاد القاهرة في ربع نهائي النسخة الماضية.

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي لدور الـ8 بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة (13/0) بمجموع اللقاءين في الدور التمهيدي، ثم أقصى كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بنتيجة (6/0) بمجموع المباراتين في دور الـ32، ثم حل وصيفا للمجموعة الثانية بعد الفوز على النجم الساحلي في مصر بنتيجة 1/0 والخسارة في تونس بنفس النتيجة، وفاز على بلاتينيوم بثنائية نظيفة وتعادلا بهدف لكل منهما في زيمبابوي، وفاز على الهلال في مصر بنتيجة 2/1 وتعادل بالسودان بنتيجة 1/1.

وتأهل صن داونز بعد إقصاء أوثو دوبو بطل الكونغو في الدور التمهيدي بعد الخسارة بنتيجة 1/2 ذهابا والفوز برباعية نظيفة إيابا، ثم أطاح بفريق كوت دو أور بطل سيشيل بعد الفوز (16/1) بمجموع اللقاءين، وتصدر المجموعة الثالثة بعد الفوز على بيترو أتلتيكو في جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة والتعادل في أنغولا، والفوز على الوداد بهدف نظيف بجنوب أفريقيا والتعادل بالمغرب، والفوز ذهابا وإيابا على اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعد هداف الأهلي في النسخة الحالية لدوري الأبطال حسين الشحات برصيد 5 أهداف بينما يبقى هداف صن داونز اللاعب الأوروغواياني جاستون سيرينو برصيد 4 أهداف.

أفكار فايلر

يبحث الأهلي عن تأمين تأهله بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد على حساب صن داونز، ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي نغمة الحديث عن مباراة الموسم الماضي التي خسرها فريقه بخماسية نظيفة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي إنه جاهز للمواجهة ولا يفكر فيما حدث بالموسم الماضي موضحا أنه يحترم صن داونز ولكنه يفكر في الفوز وحصد التأهل لنصف النهائي بشكل رسمي.

ويغيب عن الأهلي رمضان صبحي ومحمود كهربا وحمدي فتحي وسعد سمير، ويعتمد فايلر على طريقة 4-3-2-1 بوجود الحارس محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي والتونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط محمود متولي وأمامه عمرو السولية والمالي أليو ديانغ وفي الهجوم النيجيري جونيور أجاي ومروان محسن والأنغولي جيرالدو.

خطة موسيماني

يراهن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز على دعم جماهيره والقدرة على تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف لتعويض خسارة الذهاب، وهو ما أكده موسيماني في المؤتمر الصحفي رافضا أي حملات ضد الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي يدير المباراة.

ويعتمد موسيماني على طريقة 4-1-4-1 بوجود الحارس المخضرم دينيس أونيانغوـ وأمامه رباعي خط الدفاع البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو وواين آريندايس وآنيلي نجونجا وتيبوجو لانغرمان.

ويقود خط الوسط كيكانا هلومبو وأمامه خوسيه ميزا وصامويل مابوندا وجاستون سيرينو وثيمبا زواني بينما يقود خط الهجوم ليبوهانغ مابوي.

وقال محمد عامر نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الأهلي لديه القدرات على عبور عقبة صن داونز خاصة أن الفريق الأحمر لديه الخبرات في التعامل مع اللقاء.

وأشار إلى أن فكرة مشاركة متولي كليبرو متقدم جيدة كما أن الأهلي تعلم درس الموسم الماضي بالخسارة بخمسة أهداف.