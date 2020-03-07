الزمالك يحسم الجدل بشأن موقف طارق حامد في نصف نهائي دوري الأبطال ومرتضى منصور يريد هزيمة الأهلي في النهائي (فيديو)

حسم نادي الزمالك المصري موقف طارق حامد لاعب خط وسط الفريق، من المشاركة أو الغياب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام الترجي التونسي في إياب دور الـ8 بملعب ”رادس“، الجمعة.

وحدث تضارب في التصريحات بين الإداريين في نادي الزمالك بشأن موقف طارق حامد، خاصة أنه حصل على 3 بطاقات صفراء في آخر 3 مشاركات أفريقية: أولها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي، وبطاقتان أخريان في مباراتي الذهاب والإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الفريق التونسي.

وأكد الزمالك عبر مديره الإداري أحمد زاهر خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، تواجد حامد بصورة طبيعية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن البطاقة التي تلقاها في السوبر الأفريقي لن تحتسب، وبالتالي يصبح في رصيد اللاعب بطاقتان صفراوان فقط.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد إقصاء الترجي التونسي بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ”3/1″ و“0/1“.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، التي ستقام على ملعب الأخير، علمًا بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الأول، بنتيجة 2/0.

من جانب آخر، أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، عن صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب بطل النسختين الماضيتين الترجي.

وأشاد منصور بثنائي الفريق محمد أبوجبل حارس المرمى، وفرجاني ساسي لاعب خط الوسط، مشيرًا إلى أن الأول تم ضمه للزمالك بـ14 مليون جنيه فقط من سموحة، بينما أدى الثاني مباراة رائعة أمام فريقه السابق.

وأوضح منصور أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة مميزة في ظل ضغط شديد من الفريق المنافس وجماهيره وأجواء مشحونة بعد وقوع تفجير أمام السفارة الأمريكية في تونس، مؤكدًا أن البعثة لاقت اهتمامًا كبيرًا من قوات الأمن.

واستطرد:“الترجي يتمتع بنفوذ كبير في تونس، فبعد أن طالبت وزارة الصحة هناك بإقامة المباراة دون جمهور، ضغط الفريق التونسي بقوة وفي النهاية تم لعبها بحضور جماهيري ضخم“.

واختتم منصور حديثه معربًا عن أمنيه بتخطي النادي الأهلي المصري، عقبة صن داونز عصر، اليوم السبت، في جنوب أفريقيا، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأتم:“ربما يرتب القدر مواجهة جديدة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإذا حدث ذلك أتمنى أن يفوز فريقي بـ3 أو 4 أهداف“.

وفاز الأهلي على صن داونز 2/0، في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة الدولي.