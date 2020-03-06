”كاف“ يعلن موقفه الرسمي من استمرار البطولات بعد تفشي فيروس كورونا في القارة الأفريقية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بيانا رسميا بشأن فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر في القارة السمراء، وذلك قبل انطلاق مباريات الإياب بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال ”كاف“ في بيانه: ”يتابع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا“.

وأضاف: ”أبلغت 8 دول أفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب أفريقيا“.

وواصل: ”كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة وتم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية“.

وأردف: ”لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم أفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020“.

واستطرد: ”الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية وإذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

Statement on Coronavirus (COVID-19) ???? — CAF (@CAF_Online) March 6, 2020

ووضع بيان كاف بعض النصائح التي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا مثل غسل اليدين بشكل متكرر والتأكد من اتباع قواعد النظافة وفي حالة السعال أو العطس، يتم تغطية الفم والأنف.

وكانت دولة المغرب قد أعلنت إقامة كافة الأحداث الرياضية بما فيها المواجهات القارية دون جماهير، منعا لانتشار الفيروس.