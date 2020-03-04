رسميًا: إيقاف لاعبين من الترجي التونسي ومدرب الفريق قبل مباراة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء فرض الاتحاد القاري (الكاف) عقوبات بحق مدربه وبعض لاعبيه على إثر تقرير حكم مباراة الفريق أمام الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الجمعة الماضي في القاهرة.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك بعد غد الجمعة في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وقال الترجي عبر صفحته على فيسبوك اليوم ”على إثر التقرير الذي رفعه حكم مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم معاقبة المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي بالإيقاف أربع مباريات والقائد خليل شمام ست مباريات وعبد الرؤوف بن غيت أربع مباريات.

”فرضت اللجنة أيضا غرامة مالية قدرها 140 ألف دولار على النادي“.

وكانت لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أرسلت في الساعات الماضية مراسلة إلى إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، بخصوص عرض ملف أحداث مباراة نادي الزمالك المصري التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري أفريقيا للأندية الأبطال.

وشهدت مباراة الزمالك والترجي خروج لاعبي الفريق التونسي عن النص، وقام عدد من اللاعبين بالاعتداء على الحكم ”رضوان جيد“ بسبب بعض القرارات التحكيمية.

كما شهدت المباراة محاولة من قبل معين الشعباني المدير الفني للترجي للتعدي على حكم المباراة بعد انتهائها، ولولا تدخل الأمن المخصص لتأمين المباراة لارتكب الشعباني كارثة بالاعتداء على رضوان جيد الحكم المغربي .

كما خرج عدد من جماهير الترجي عن النص، وقاموا بإشعال الشماريخ داخل ستاد القاهرة بعد الهدف الأول للترجي في الزمالك، وهو ما رفضه الكاف شكلا وموضوعا .

وكان الترجي التونسي قد خسر أمام الزمالك 1-3 ذهاباً في القاهرة، بينما انتهت مباراة النجم الساحلي والوداد بفوز الفريق المغربي على أرضه 2-0.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسمياً، أن المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع، سواء المحلية أو الدولية، ستقام بحضور الجماهير، ليحسم بذلك الجدل بشأن مباراتي الترجي أمام الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي أمام الوداد الرياضي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.