 ثنائية الناهيري تقود الوداد المغربي لفوز مهم على النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ثنائية الناهيري تقود الوداد المغربي لفوز مهم على النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

ثنائية الناهيري تقود الوداد المغربي لفوز مهم على النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز محمد الناهيري هدفين من ضربتي رأس بواقع هدف في كل شوط ليقود الوداد البيضاوي المغربي للفوز 2-صفر على ضيفه النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وارتقى الناهيري عاليا ليحول تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء برأسه في شباك الضيوف بعد 11 دقيقة من البداية.

وبالطريقة ذاتها تابع الناهيري تمريرة عرضية في الدقيقة 54 عندما قفز أعلى من المدافعين وأرسل ضربة رأس لمست يد مكرم البديري حارس النجم واستقرت في المرمى.

ويستضيف النجم الساحلي مباراة العودة يوم السبت المقبل، وسيحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل إلى قبل النهائي.

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