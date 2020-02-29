ثنائية الناهيري تقود الوداد المغربي لفوز مهم على النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز محمد الناهيري هدفين من ضربتي رأس بواقع هدف في كل شوط ليقود الوداد البيضاوي المغربي للفوز 2-صفر على ضيفه النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وارتقى الناهيري عاليا ليحول تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء برأسه في شباك الضيوف بعد 11 دقيقة من البداية.

الوداد الرياضي 2 × 0 النجم الساحلي | أهداف اللقاء " ????#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/7UNwKO0aAA — قناة كورة الرياضية???? (@european_stor) February 29, 2020

وبالطريقة ذاتها تابع الناهيري تمريرة عرضية في الدقيقة 54 عندما قفز أعلى من المدافعين وأرسل ضربة رأس لمست يد مكرم البديري حارس النجم واستقرت في المرمى.

ويستضيف النجم الساحلي مباراة العودة يوم السبت المقبل، وسيحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل إلى قبل النهائي.