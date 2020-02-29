الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الوداد والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يدور صدام كروي مثير بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه النجم الساحلي التونسي، في قمة عربية أفريقية، مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس في المغرب، ضمن جولة الذهاب لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر المشهد في هذه المواجهة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي كان منذ أسابيع معدودة مديرا فنيا للنجم الساحلي، ولكنه يقود الليلة فريق الوداد.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، تفاصيل مواجهة الوداد والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد عبده.

مشوار الفريقين

بدأ الوداد مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بعبور عقبة نواذيبو الموريتاني في دور الـ32، بالفوز بثنائية دون رد و4/1، ثم صعد وصيفا للمجموعة الثالثة بالفوز على اتحاد الجزائر بنتيجة 3/1 والتعادل بهدف لكل منهما في الجزائر، والتعادل مع صن داونز دون أهداف في المغرب والخسارة بنتيجة 0/1 في جنوب أفريقيا، والفوز على بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 4/1 في المغرب والتعادل بهدفين لكل منهما.

وتأهل النجم الساحلي بعدما أقصى هافيا كوناكري الغيني في الدور التمهيدي بعد الخسارة بنتيجة 2/1 في غينيا والفوز في تونس بنتيجة 7/1، ثم عبور أشانتي كوتوكو الغاني بعد الخسارة في غانا بثنائية نظيفة والفوز في تونس بثلاثية دون رد.

وتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في تونس والخسارة بنفس النتيجة في مصر، والفوز على الهلال بنتيجة 2/1 في السودان والخسارة بهدف نظيف في تونس، والفوز ذهابا وإيابا على بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 7 مباريات بدأت في البطولة العربية 1989، وفاز النجم الساحلي بنتيجة 3/1، ثم تقابلا في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 1999 وفاز النجم بهدف نظيف في تونس وخسر بنتيجة 2/1 في المغرب، وتوج باللقب.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية 2003، وفاز النجم الساحلي ذهابا وإيابا وتأهل للدور النهائي، وتقابلا في دور الـ16 للبطولة العربية وتعادلا في المغرب وفاز النجم في تونس.

الوداد.. وأفكار غاريدو

يتسلح الوداد المغربي بأفكار مدربه الإسباني الجديد خوان كارلوس غاريدو لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة أن الفريق عانى من كثرة التغييرات الفنية وآخرهم الفرنسي سباستيان ديسابر، الذي قضى فترة قصيرة ورحل بسبب سوء النتائج.

وأكد موسى نضاو المدرب العام للوداد قبل اللقاء، أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة، ولكنه يعتمد على الأفكار التكتيكية للمدرب الإسباني غاريدو، الذي يعلم أيضا كل كبيرة وصغيرة عن فريق النجم الساحلي.

ويفتقد الوداد خدمات صلاح الدين السعيدي وأيضا عبداللطيف نصير، ويعتمد الفريق المغربي على تشكيلته التي تضم الحارس رضا التكناوتي، وأمامه رباعي خط الدفاع أيوب عملود ومحمد النهيري والشيخ كومارا وبدر كادارين.

ويقود خط الوسط إبراهيم النقاش وبجواره يحيى جبران ووليد الكرتي، وفي الهجوم بديع أووك وإسماعيل الحداد والكونغولي كازادي كاسونغو.

لتوال تعيش ???????? pic.twitter.com/Xnt8DBgupT — Etoile Sportive du Sahel – النجم الرياضي الساحلي (@ESS_Officiel) February 29, 2020

النجم الساحلي.. وإثبات الذات

يبحث النجم الساحلي عن إثبات الذات وتحقيق نتيجة طيبة، خاصة أن رحيل غاريدو للوداد أضفى أجواء خاصة على هذه المواجهة، لدرجة أن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي أكد في تصريحات صحفية، أن فريقه سيثبت للوداد أن قرار إقالة غاريدو كان صحيحا.

وأكد قيس الزواغي مدرب النجم الساحلي، أنه سيعتمد على أسلوب مختلف يناسب أفكار غاريدو التي يعلمها الفريق التونسي ومعاونو غاريدو السابقون.

ويعتمد الزواغي على تشكيلته التي تضم الحارس مكرم البديري، وأمامه الرباعي صدام بن عزيزة وبهاء الدين السلامي، ويمينا وجدي كشريدة ويسارا مرتضى بن وناس، ويقود خط الوسط محمد أمين بن عمر وبجواره مالك بعيو ومحمد المثناني، وفي الهجوم إيهاب المساكني وفراس بلعربي وكريم العريبي هداف دوري الأبطال.

وقال محمد سهيل، نجم الوداد المغربي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة ستكون قوية وصعبة ويغلب عليها الجانب التكتيكي.

وأوضح أن الوداد سيستفيد من خبرات غاريدو، فهو مدرب يعلم أجواء الكرة المغربية وقاد من قبل الرجاء، كما أنه متمرس في الكرة الأفريقية وتوج بلقب الكونفدرالية مرتين، مؤكدا أن النجم الساحلي لديه لاعبون متميزون وأصحاب خبرات وهداف مميز وهو العريبي.