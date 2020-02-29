مباراة الزمالك ضد الترجي.. معز بن شريفية واثق من قدرة فريقه على التعويض

يعتقد معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تعويض خسارته أمام الزمالك المصري، والتأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وخسر الترجي 1/3 أمام الزمالك في جولة الذهاب بدور الـ8 أمس الجمعة، وسيتعين على حامل اللقب الفوز 2/0 على أرضه وأمام جماهيره في مباراة الإياب إذا أراد بلوغ المربع الذهبي للبطولة الأفريقية الأولى للأندية.

وقال بن شريفية: ”يجب أن نطوي صفحة مباراة الذهاب، وعلينا نسيان الهزيمة وأن نستعد جيدا لمواجهة الإياب“.

وأضاف ”يجب أن نستعد جيدا وليس هناك مستحيل في كرة القدم، ونعول على جماهيرنا لرد الفعل وتأكيد أن الخسارة لا تربك الترجي“.

وانتقد مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي أداء الحكم، وحمله مسؤولية الخسارة.

لكن تراوي أيضا، اعتبر أن الهدف الذي سجله فريقه كان مهما، وأنه سيدعم فرصه في التأهل للدور المقبل.