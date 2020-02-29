مباراة الزمالك ضد الترجي.. الإفراج عن جماهير النادي التونسي في القاهرة

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم الإفراج عن 20 مشجعا تونسيا بالقاهرة عقب القبض عليهم خلال مباراة الترجي والزمالك المصري، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا في العاصمة المصرية.

واشتبكت جماهير الترجي مع الأمن أثناء دخولها لاستاد القاهرة لاعتراض الأمن على دخول بعض اللافتات مع الجماهير، واستمر الأمر عقب إشعال الجماهير التونسية للشماريخ بعد هدف فريقها في مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك، ما دفعها لمغادرة الملعب قبل العودة مجددا لتتجدد الاشتباكات عقب نهاية المباراة.

وقال الاتحاد التونسي عبر صفحته على فيسبوك: ”على إثر الأحداث التي وقعت بعد نهاية مباراة الزمالك والترجي بالقاهرة والتي أسفرت عن القبض على 20 مشجعا تونسيا، كثفت الجامعة التونسية اتصالاتها مع الجهات المصرية ومع سفير تونس في مصر محمد نجيب منيف“.

وأضاف: ”بلغنا السفير مشكورا باستجابة السلطات الأمنية المصرية لتدخله وتم بذلك الإفراج عنهم حاليا، وسيصطحبهم لطفي الطالبي قنصل تونس في مصر إلى المطار لكي يلتحق كل منهم برحلته عبر مطار القاهرة“.

وحول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على ضيفه حامل اللقب الترجي الذي أكمل اللقاء بعشرة لـ10 في ذهاب دور الـ8.

وضغط الترجي بطل النسختين الماضيتين بقوة منذ البداية، لرد الاعتبار بعد الخسارة بنفس النتيجة من الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقية في الدوحة قبل أسبوعين، وأهدر 3 فرص خطيرة في الدقائق الأولى أمام نحو 30 ألف مشجع في استاد القاهرة لكن الغلبة في النهاية كانت للزمالك.

من جهته، حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على توجيه الشكر لجماهير النادي على الظهور المحترم والجيد في لقاء فريقها أمام نادي الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تلفزيونية: “ أشكر جمهور الزمالك المحترم الواعي، ولم يوجد أولتراس اليوم، وتلقى مرمانا هدفا والجماهير واصلت التشجيع دون سباب، وأثبتوا أنهم محترمون“.

وأضاف: ”كما أتوجه بالشكر إلى مديري أمن القاهرة والجيزة، كان هناك ما يقرب من 40 ألف مشجع في استاد القاهرة و60 ألفا يشاهدون المباراة في نادي الزمالك دون وجود مشكلة واحدة“.

وعن الأزمة التي حدثت لجماهير الترجي التونسي أردف منصور قائلا: ”أريد أن أوضح للسفير التونسي في مصر أن الصدام الذي حدث بين الجمهور التونسي والأمن الخاص بالمباراة، لم تكن الشرطة طرفا به، كما أتقدم باعتذاري لكل تونسي عن أي تجاوز من أي فرد من شركة الأمن وجمهور الترجي لم يتعرض للتفتيش أثناء دخوله الملعب والشماريخ كانت معهم ولا صحة لمصادرتها كما ردد البعض“.

واختتم مرتضى منصور حديثه بتوجيه الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني، حيث قال: ”جلست معهم في نهاية شهر يناير وأبلغتهم بأنهم سيواجهون 5 مطبات، وأعطوني وعدا وأظهروا أنهم رجال بالفعل“.