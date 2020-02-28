 الزمالك يؤكد تفوقه على الترجي ويخطف فوزًا غاليًا بذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الزمالك يؤكد تفوقه على الترجي ويخطف فوزًا غاليًا بذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الزمالك يؤكد تفوقه على الترجي ويخطف فوزًا غاليًا بذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حول الزمالك المصري تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه حامل اللقب الترجي التونسي الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وضغط الترجي بقوة منذ البداية، لرد الاعتبار بعد الخسارة بنفس النتيجة في مباراة كأس السوبر الأفريقية قبل أسبوعين، وأهدر 3 فرص خطيرة في الدقائق الأولى.

وترجم الترجي سيطرته بتسجيل هدف التقدم عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27.

لكن الزمالك تعادل سريعًا بتسديدة رائعة من المغربي محمد أوناجم بعد 4 دقائق.

ومنح مواطنه أشرف بن شرقي التقدم لأصحاب الضيافة في الدقيقة 71 واعترض لاعبو الترجي بشدة على الحكم ليتعرض محمد علي بن رمضان للطرد.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها المدافع المتخصص محمود علاء بنجاح ليعزز تفوق الزمالك قبل زيارة تونس، يوم الجمعة.

https://twitter.com/FASTAR24/status/1233429252210614272

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