مباراة الزمالك ضد الترجي: الأمن المصري يخلي مدرجات الفريق التونسي بسبب الشماريخ (صور)

أخلت قوات الأمن المصرية المسؤولة عن تأمين لقاء نادي الزمالك المصري والترجي التونسي مدرجات جماهير ”النادي التونسي“، وذلك بعد قيامهم بإشعال ألعاب نارية ”الشماريخ“ أثناء احتفالهم بهدف التقدم أمام الزمالك رغم التحذيرات الأمنية.

ودخلت جماهير الترجي في اشتباك مع قوات الأمن المصرية أثناء منعهم من إشعال الألعاب النارية داخل المدرجات، بجانب قيامهم بأعمال شغب.

وكان رؤوف بن غيث لاعب نادي الترجي تقدم بهدف في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة.

وأحرز بن غيث هدفه في الدقيقة 27 من تسديدة أرضية سكنت شباك محمد أبوجبل حارس الزمالك، وتعادل محمد أوناجم لاعب الزمالك لفريقه مباشرة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من مباراة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريقين، وتفوق خلالها الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1، بعدما قدم ”الأبيض“ مباراة رائعة، وتفوق على بطل دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين.