فايلر يحسم موقف رمضان صبحي في مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز

أعلن السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري عدم جاهزية لاعبه رمضان صبحي لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد غد السبت في القاهرة.

ويستضيف الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب القاري 8 مرات ماميلودي صن داونز في ذهاب دور الـ8 قبل أن يخوض مباراة العودة في جنوب أفريقيا بعدها بأسبوع.

وقال فايلر اليوم الخميس: ”رمضان صبحي لن يكون جاهزا من الناحية الطبية لخوض المباراة المقبلة؛ لأنه بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية“.

وأوضح المدرب السويسري أن الإصابة تحتاج إلى وقت كاف للتعافي منها وعدم التعجل في العودة، ما يعني صعوبة تحديد موعد لمشاركة اللاعب في المباريات.

وأضاف فايلر في مؤتمر صحفي اليوم: ”لاعبو الأهلي مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء. لا أفضل الحديث عن الماضي؛ لأن المباريات السابقة ليست في حساباتي (في إشارة لخسارة الأهلي 0/5 العام الماضي أمام صن داونز في جنوب أفريقيا).

وأردف: ”أي لاعب لا يشارك من الطبيعي أن يكون حزينا، لكني أفضل دائما الاعتماد على اللاعب الملتزم الذي يعود لحسابات الجهاز الفني سريعا مهما غاب تقديرا لمستواه والتزامه“.

وأكد فايلر أن المباريات الكبيرة يجب أن يتم تناولها بنظرة مختلفة، وأنه لا يتفق مع وجهة نظر مدرب صن داونز بشأن سهولة المباراة بالنسبة للأهلي.

وواصل فايلر: ”صن داونز فريق قوي وسبق أن فاز على الأهلي الموسم الماضي بنتيجة كبيرة، وهذا يجعلني لا أثق في كلام مدربه بشأن أن فريقي الأقرب للصعود إلى قبل النهائي.

وأكمل فايلر: ”التأهل لن يحسمه أي من الفريقين إلا بعد مباراة العودة في جنوب أفريقيا، وليس صحيحا أن مباراة السبت ستحسم بشكل كبير الفريق المتأهل، لكن علينا انتظار انتهاء 180 دقيقة“.