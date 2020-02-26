الترجي يفقد 3 عناصر أساسية قبل مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

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أعلن معين الشعباني مدرب الترجي قائمة مكونة من 22 لاعبا للسفر إلى القاهرة اليوم الأربعاء لمواجهة الزمالك.