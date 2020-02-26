 الترجي يفقد 3 عناصر أساسية قبل مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا – إرم نيوز‬‎

الترجي يفقد 3 عناصر أساسية قبل مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الترجي يفقد 3 عناصر أساسية قبل مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

سيغيب الثلاثي طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وعبد القادر بدران عن تشكيلة الترجي، عندما يواجه مستضيفه الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.

وأعلن معين الشعباني مدرب الترجي قائمة مكونة من 22 لاعبا للسفر إلى القاهرة اليوم الأربعاء، لمواجهة الزمالك.

وخلت القائمة من المهاجم الخنيسي والمدافع الجزائري بدران والظهير الأيمن المخضرم الدربالي للإصابة.

ويعود الليبي حمدو الهوني إلى التشكيلة بعد غيابه عن المباراتين السابقتين بالدوري المحلي. وضمت التشكيلة الجزائري الطيب مزياني وماهر بالصغير بعد مشاركتهما لفترة قصيرة في المباريات السابقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الترجي التونسي
الزمالك
الزمالك المصري
دوري أبطال أفريقيا
نادي الزمالك
تاريخ النشر
تاريخ التحديث