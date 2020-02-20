تونس يتقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكله الجديد

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، رغبته في استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام من مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان: إنه أرسل خطابا للاتحاد الأفريقي (الكاف) يؤكد ”رغبته وقدرته“ على تنظيم المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي.

وبعد الفوضى التي شابت نهائي الموسم الماضي، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بسبب عدم استخدام نظام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في لقاء الإياب بالعاصمة التونسية، قرر الكاف إقامة النهائي من مباراة واحدة على ملعب يحدد سلفا تماشيا مع دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الاتحاد التونسي ”على إثر الاستشارة التي قام بها الاتحاد الأفريقي والمتعلقة بتنظيم نهائي دوري الأبطال 2020، وبعد تأكيد استجابة الجامعة (الاتحاد التونسي) والسلطات العمومية التونسية لكل… شروط تنظيم النهائي، راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الاتحاد الأفريقي، مؤكدة رغبتها وقدرتها على احتضان هذه (المباراة)“.

وفي نهائي العام الماضي، غادر لاعبو الوداد الملعب؛ احتجاجا على قرار تحكيمي وعدم الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد الذي استخدم في لقاء الذهاب بالمغرب، لكنه لم يكن جاهزا للعمل في الإياب باستاد رادس.

وبعد توقف المباراة حوالي ساعتين، تم منح الترجي صاحب الأرض الكأس وميداليات الفريق الفائز لكن طلب منه إعادتها بعدما قررت اللجنة التنفيذية في الكاف إعادة المباراة على ملعب محايد بداعي وجود ”ظروف غير آمنة“.

وبعد طعون من الناديين، قضت محكمة التحكيم الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الكاف ”لا تملك سلطة“ إعادة النهائي وأبطلت القرار.

وأحال الكاف القضية إلى لجنة الانضباط التي اعتمدت فوز الترجي باللقب مع تغريم الوداد 65 ألف دولار. وطعن الوداد على القرار، قائلا إنه كان ظالما، لكن لجنة التظلمات رفضت طعن النادي المغربي في سبتمبر أيلول الماضي، وأيدت قرار لجنة الانضباط باعتبار الترجي فائزا باللقب.

ويستعد الترجي الفائز باللقب في الموسمين الماضيين لمواجهة الزمالك المصري في دور الثمانية، بينما يلتقي النجم الساحلي مع الوداد.

ويقام نهائي دوري الأبطال في 29 مايو أيار.