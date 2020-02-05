بث مباشر لنتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لحظة بلحظة‎

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ بثا مباشرا لقرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء.

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء، والجماهير العربية على وجه الخصوص، نتائج القرعة، حيث ترفع 6 فرق لواء الكرة العربية في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

الأندية العربية المشاركة هي: الأهلي والزمالك المصريان، والترجي والنجم الساحلي التونسيان، والوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيان.

وتستعد الفرق الستة لخوض منافسة شرسة من جانب فريقي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة التي توجت بها الكرة العربية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توج منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، متساوياً مع مازيمبي.

وحصل الترجي على اللقب 4 مرات، من بينها لقبا النسختين الماضيتين، في حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات، والوداد مرتين، وتوج النجم الساحلي وصن داونز باللقب مرة واحدة.

وخلال القرعة، سيتم وضع الفرق المتأهلة في مستويين، حيث يتواجد في المستوى الأول الفرق التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات، وهي: مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، فيما يضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على الوصافة في مجموعاتها، وهي: الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وسيتم اختيار نادٍ من المستوى الأول للعب مع نادٍ من المستوى الآخر، بشرط ألا يكون الفريقان صعدا من نفس المجموعة للأدوار الإقصائية.