الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والأفريقية، مساء اليوم الأربعاء، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وتدافع 6 فرق عربية عن تاريخها في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وهي: فريقا الأهلي والزمالك المصريان، وفريقا الترجي والنجم الساحلي التونسيان، وفريقا الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيان.

وتستعد الفرق الست لخوض منافسة قوية من جانب فريقي مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة التي توجت بها الكرة العربية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة. ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توج منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، متساويا مع مازيمبي.

وحصل الترجي على اللقب 4 مرات من بينها لقبا النسختين الماضيتين، في حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات والوداد مرتين، وتوج النجم الساحلي وصن داونز باللقب مرة واحدة.

طريقة إجراء القرعة

وخلال القرعة، سيتم وضع الفرق المتأهلة إلى مستويين، إذ سيوجد في المستوى الأول الفرق التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات وهي: مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، فيما يضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على الوصافة في مجموعاتها، وهي: الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وسيتم اختيار ناد من المستوى الأول للعب مع ناد من المستوى الآخر، بشرط ألا يكون الفريقان صعدا من المجموعة ذاتها للأدوار الإقصائية.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية المستوى الثاني أحد يومي 28 أو 29 فبراير (شباط) الحالي، فيما تجرى لقاءات العودة على ملاعب أندية المستوى الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس (آذار) المقبل.

وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولا توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من المجموعة ذاتها في دور المجموعات، وسيتم خلال تلك القرعة -أيضا- تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام مباراتا الذهاب بالدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو (أيار) المقبل، فيما يُجرى لقاء الإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم الـ29 من الشهر ذاته، إذ سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامتها بنظام مباراتي الذهاب والعودة.

موعد قرعة دوري الأبطال والقناة الناقلة

ينطلق حفل قرعة دوري أبطال أفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”بي إن سبورتس الإخبارية“ المفتوحة على النايل سات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة كالآتي: تردد 12604، معدل الترميز: 27500، معامل الاستقطاب: أفقي.

قرعة الكونفدرالية

وتقام قرعة الكونفدرالية في التوقيت ذاته، حيث يتنافس 8 أندية للظفر باللقب لأول مرة في تاريخها، إذ لم يتواجد في هذا الدور أي فريق سبق له الفوز بالبطولة وستكون أندية هذا الدور كالتالي: بيراميدز والمصري وهوريا الغيني والنصر الليبي ونهضة بركان المغربي وزانكو الزامبي وحسنية أغادير المغربي وأنيمبا النيجيري.

ويضم التصنيف الأول الأندية التي تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وهوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد في الثاني المصري وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادي وقوع فريقين من المجموعة ذاتها معا مرة أخرى في ربع النهائي، وسيكون بيراميدز في طريق زاناكو أو النصر أو إنيمبا، بينما ينتظر المصري نهضة بركان أو هوريا أو أغادير.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الـ1 من مارس على ملاعب أندية التصنيف الثاني، والعودة في الـ8 من الشهر ذاته على ملاعب أندية التصنيف الأول.