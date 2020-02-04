تركي آل الشيخ يصرف مكافأة للاعبي النادي الأهلي المصري بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا

قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، بصرف مكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في القلعة الحمراء، بعد النجاح في التأهل لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام الهلال السوداني بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي، في ختام دوري المجموعات بالبطولة.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: ”حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي على التواصل مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال، وجاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية“.

آل الشيخ يكافئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الإفريقي.. والخطيب يثمن مساندته للفريق pic.twitter.com/ub18inFku1 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 4, 2020

وأضاف الأهلي: ”أكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة، وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري“.

من جانبه، عبر محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه.

وكان الأهلي تعادل مع الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال ليتأهل لدور الثمانية.

وتقام قرعة دور الـ8 لدوري الأبطال مساء غد الأربعاء.

ويلعب الأهلي في ربع النهائي ضد أحد الفرق المقبلة، الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب أفريقي.