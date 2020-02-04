”كاف“ يعتمد نتيجة مباراة الأهلي ضد الهلال ويعلن عقوبات على الفريق السوداني

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اعتماد نتيجة لقاء الأهلي والهلال السوداني، الذي أقيم مساء السبت الماضي على ملعب الجوهرة في أم درمان، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأعلن ”كاف“ اعتماد تعادل الهلال مع الأهلي ليودع الفريق الأول البطولة برصيد 9 نقاط في المركز الثالث، واحتل الفريق المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي الذي حل في المركز الأول برصيد 11 نقطة.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: إن تقرير الحكم أثبت انتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، وتم توقيع عدة عقوبات على الهلال بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب، وجاءت كالتالي: إقامة 4 مباريات للهلال في بطولة أفريقيا المقبلة دون جماهير، تغريم النادي 100 ألف دولار على الهلال، مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة في حالة عدم إدانة الفريق بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عام واحد، إيقاف حسن محمد إداري الفريق 5 مباريات وغرامة قدرها 10 آلاف دولار.

يذكر أن جماهير الهلال اقتحمت لقاء فريقها أمام الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن أحرز الفريق المصري هدفه الوحيد في المباراة ، واعتراضا على بعض قرارات طاقم التحكيم ، ورفض الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد الهلال للحفاظ على العلاقات المصرية السودانية.