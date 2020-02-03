النادي الأهلي المصري يرفض شكوى الهلال السوداني للكاف ويوضح الأسباب

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رفضه تقديم شكوى رسمية ضد الهلال السوداني، على خلفية أحداث الشغب التي شهدها لقاء الفريقين يوم السبت الماضي، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مجلس إدارة الأهلي في بيان رسمي: إنه يأسف لما تعرضت له بعثة الفريق في مباراة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال أفريقيا، التي جرت مساء السبت الماضي، في ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وأضاف البيان ”تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرًا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة، ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي، ولولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه، ثم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة“.

وتابع ”جماهير الهلال الشقيق أصرت على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال على مسمع ومرأى من الجميع ونقلته الشاشات، فضلًا عن المادة الفيلمية التي حصلت عليها بعثة الأهلي، والتي ترصد كل هذه التجاوزات المؤسفة التي وقعت لأسباب غير معروفة“.

وأشار مجلس الأهلي إلى أنه درس ما تعرض له فريق الكرة في رحلة السودان، واستطلع كل ما جرى من خلال الشاشات أو مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها، وتيقن أن كل ما حدث يخالف بل ويناهض قواعد ولوائح ”كاف“ وقبلها العلاقة الوطيدة بين الناديين، ويضع نادي الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، وهو حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين تعرضوا لتجاوزات واعتداءات غير مبررة.

وأكد أن المنوط به الحفاظ على حقوق النادي، والذي لم يفرط ذات يوم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأهلي في كل زمان ومكان، وقرر عدم تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحق نادي الهلال السوداني وجماهيره لعدة اعتبارات، يعتز بها الأهلي ويضعها أولوية دائمًا قبل الفوز ببطولة أو نتيجة مباراة.

وأوضح أن أول أسباب هذا القرار تقدير واحترام للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان، بجانب تثمين الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك.

وأضاف بيان الأهلي، أن الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة.

ووجه الأهلي الشكر لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية، التي قامت كعادتها بدورها على الوجه الأكمل في الداخل والخارج؛ لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان، التي بذلت جهدا يستحق التقدير والاتحاد المصري لكرة القدم.