الهلال السوداني يقدم مذكرة لتجنب عقوبات ”كاف“ بعد أحداث مباراة الأهلي المصري

تحرك نادي الهلال السوداني بشكل عاجل من أجل تجنب تعرضه لعقوبات رادعة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“؛ بسبب الأحداث التي وقعت أثناء لقاء الفريق ضد نظيره الأهلي المصري، السبت الماضي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد اللقاء اقتحام الجماهير الهلالية لأرض ملعب الجوهرة؛ بعد نجاح الفريق المصري بالتقدم بهدف محمد مجدي ”قفشة“، خاصة أن الهدف جاء لينهي آمال الهلال في التأهل للدور المقبل في البطولة؛ لأن الفريق السوداني كان يحتاج الفوز حتى يضمن مقعدا في دور الثمانية.

وقال مصدر داخل ”كاف“ لـ“إرم نيوز“، إن إدارة الهلال أرسلت مذكرة عاجلة للاتحاد الأفريقي تكف فيها موقف النادي من الأحداث التي وقعت في لقاء الأهلي، وتؤكد أنها لا تتحمل مسؤولية اقتحام الجماهير لأرض ملعب اللقاء، كما قدمت شكوى رسمية ضد الحكم المغربي رضوان جيد، وحملته مسؤولية ما حدث بسبب إثارته غضب الجماهير بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، وبعض القرارات العكسية ضد الهلال طوال أحداث المباراة .

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن دراسة مجلس الإدارة التقدم بمذكرة رسمية للكاف يطلب فيها تطبيق اللائحة واعتبار الفريق فائزا في اللقاء؛ بسبب اقتحام الجماهير لأرضية ملعب المباراة وترويع الحكم، فضلا عن أن ملعب الجوهرة تحول لثكنة عسكرية، وحاولت الجماهير الاعتداء على لاعبي الأهلي عقب صافرة النهاية لولا التدخل السريع لقوات الأمن.

ويرغب الأهلي في احتساب نقاط اللقاء لصالحه؛ من أجل صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة الترجي الرياضي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز بطل جنوب أفريقيا في دور الثمانية للبطولة.

يذكر أن الهلال ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الأهلي في أم درمان بنتيجة 1/1، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها النجم الساحلي التونسي برصيد 12 نقطة، فيما احتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ومن جانب آخر، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر وبالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي على التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد أن أعلن شريف إكرامي، الحارس الثاني في النادي، الرحيل في نهاية الموسم الحالي بسبب تجميده على دكة البدلاء منذ عامين، ورغبته في الانتقال لناد آخر يمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”فايلر طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع حارس مرمى مع بداية الموسم المقبل، وفتح النادي خط مفاوضات مع محمود جاد حارس نادي إنبي، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحارس مع فريقه في مباريات الدوري العام المصري هذا الموسم، ومن أبرز المباريات التي ظهر فيها الحارس بشكل جيد لقاء الزمالك ولقاء بيراميدز، حيث قام بتصد خرافي كان مثار إعجاب الصحف العالمية“.

وتابع المصدر: ”تفكر إدارة الأهلي في التفاوض مع محمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، لكن هناك تحفظا لدى البعض في التعاقد مع اللاعب؛ بسبب تذبذب مستواه الفني منذ أن كان حارسا لنادي الزمالك، فضلا عن أنه قد يفتعل الأزمات إذا جلس على دكة البدلاء لصالح محمد الشناوي“.