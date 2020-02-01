موعد قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت، بتأهل الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.

وفاز النجم الساحلي التونسي على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعته بينهما، السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح كريم عريبي لاعب النجم التسجيل لفريقه في الدقيقة 48 بتسديدة رأسية سكنت مرمى بلاتينيوم.

وأحرز مالك بعيو لاعب الفريق التونسي الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليسهم في انتصار النجم الساحلي على بلاتينيوم ويقوده للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعادل النادي الأهلي مع الهلال السوداني، يوم السبت، بهدف لكل فريق، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف سجله محمد مجدي ”أفشة“ في الشوط الثاني، قبل أن يتعادل الهلال عن طريق عبد الرزاق عمر في الدقيقة 90+5 بعدما أهدر الفريق المصري عدة فرص تهديفية محققة.

وبهذه النتيجة، فإن الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا كوصيف لمجموعته برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي برصيد 12 نقطة، ثم الهلال بـ10 نقاط، أخيرًا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

وتأهلت فرق: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي.

ويجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لإجراء قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، لتحديد 4 مباريات حاسمة يتأهل الفائزون منها إلى قبل النهائي.

موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام قرعة دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا في السابعة مساء، يوم الأربعاء المقبل، في أحد فنادق القاهرة.

نظام وتصنيف القرعة:

سيتم تصنيف الفرق الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق الأربعة الأوائل من كل مجموعة.

والمجموعة الثانية تضم الفرق المتأهلة في المركز الثاني من المجموعات الأربع.

وسيكون نظام القرعة أن يواجه فريق من التصنيف الأول أحد فرق التصنيف الثاني، شرط ألا يكونا قد تواجدا بالمجموعة ذاتها خلال مرحلة دور المجموعات.