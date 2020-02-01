فوز الرجاء وخسارة الترجي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أحرز الرجاء البيضاوي المغربي هدفًا مبكرًا لينتصر 1-صفر على ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية لكنه لم يستفد من خسارة الترجي التونسي حامل اللقب خارج أرضه 1-صفر أمام شبيبة القبائل الجزائري في ختام مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

واحتفظ الترجي بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة رغم خسارته الأولى في دور المجموعات متقدمًا بفارق المواجهات المباشرة على الرجاء صاحب المركز الثاني بعد ضمان الفريقين تأهلهما إلى دور الثمانية.

ومنح المدافع بدر بانون هدف الفوز للرجاء البيضاوي بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها عبد الرحيم الشاكير بعد 3 دقائق من البداية.

وفي الجزائر سجل رزقي حمرون هدفًا في الدقيقة 56 ليقود شبيبة القبائل إلى فوز معنوي 1-صفر على الترجي بطل أخر نسختين لدوري الأبطال.

وارتقى شبيبة القبائل للمركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصاره الثاني في 6 مباريات، بينما ظل فيتا كلوب في المركز الأخير بأربع نقاط.