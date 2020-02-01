نادي الزمالك يؤمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أفريقيا بالتعادل مع أول أغسطس

حقق نادي الزمالك المصري تعادلا سلبيا مع بريميرو دو أوغوستو الأنغولي، يوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا في أنغولا، بالجولة السادسة والأخيرة للمجموعة.

وتأهل الزمالك إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما تصدر مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، ويأتي أول أغسطس الأنغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وزيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

المباراة شهدت أداءً باهتًا من كلا الفريقين، فيما أجرى الفرنسي كارتيرون عددا كبيرا من التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي ليشرك مجموعة كبيرة من البدلاء، خاصة أن المباراة كانت تحصيل حاصل في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.