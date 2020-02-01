التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد بريميرو دي أوغوستو بدوري أبطال أفريقيا

يحل نادي الزمالك المصري ضيفا على بريميرو دي أوغوستو، الأنغولي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 6.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور ربع النهائي، إلى جانب مازيمبي الكونغولي، في حين ودع بريميرو دي أوغوستو، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويملك الزمالك 8 نقاط في المركز الثاني، مقابل 3 نقاط لبريميرو دي أوغوستو، علما أن مازيمبي ضمن الصدارة.

وفي مباراة الذهاب فاز الزمالك 2/0 على بريميرو دي أوغوستو سجلها أشرف بنشرقي

ويملك الزمالك 5 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، لكن آخرها كان العام 2022.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبدالله جمعة، محمود الونش، محمد عبدالغني، أحمد عيد.

الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي.

الهجوم: كابونغو كاسونغو، كريم بامبو، إسلام جابر.