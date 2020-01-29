تركي آل الشيخ يرصد مكافأة للاعبي النادي الأهلي المصري حال الفوز على الهلال السوداني

رصد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، مكافأة خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني، حال الفوز على الهلال السوداني في المباراة المحدد لها، السبت المقبل.

وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، كتب آل الشيخ: ”أجريت اتصالًا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت.. وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة.. وأكد على توافقنا في هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله“.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا والأخيرة لهذا الدور، والتي تحسم تأهل أحد الفريقين إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن رصد المستشار تركي آل الشيخ للمكافأة يعد الأول من نوعه، بعد خلافات شهدتها الفترة الماضية بينه وبين إدارة النادي الأهلي، إلا أنها انتهت بالصلح بين تركي والخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة بمشواره بدوري أبطال أفريقيا خارج ملعبه أمام الهلال السوداني بالجولة الأخيرة لمجموعات البطولة، مساء السبت المقبل.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل متصدرا لترتيب المجموعة الثانية، والتعادل أيضا يكفيه للتأهل لربع النهائي، لكن الخسارة قد تطيح به خارج البطولة وفقا لنتيجة مباراة النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.