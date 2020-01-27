الهلال السوداني يعترض على تعيين المغربي رضوان جيد حكما للمباراة المصيرية أمام الأهلي المصري

أبدى نادي الهلال السوداني اعتراضه على تعيين المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي المصري، المقررة إقامتها يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أن المباراة تمثل أهمية للفريقين.

وأصدر نادي الهلال بيانا قال فيه: ”يبدي مجلس إدارة نادي الهلال امتعاضه الشديد، إزاء التجاهل، الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد، للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من دوري أبطال أفريقيا“.

وأضاف النادي السوداني في بيانه ”وإذ يبدي نادي الهلال، أسفه لهذا الإصرار غير المبرر، على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال“.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1/0 سجله جونيور أجايي، وبات الأهلي بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى ربع النهائي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط واعتلى قمة المجموعة، في حين توقف رصيد النجم عند 9 نقاط وتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني في المركز الثالث، وجاء بلاتينيوم من زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.